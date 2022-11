A levelet, melynek címe "Neymarnak", a The Players Tribune című internetes szaklap jelentette meg, s ebben a jelenleg politikusként dolgozó 56 éves ex-futballista úgy fogalmazott, eljött Neymar ideje.

"Senki nem érdemli meg Nálad jobban, hogy hazahozd a hatodik vb-trófeát. Bízom benned. Helyesebben, egész Brazília bízik benned" - írta Romário.

"Pontosan tudom, hogy most hogyan érzed Magad. Csak add önmagad, bármilyen módon is kritizálnak az emberek" - üzent Neymarnak Romário, aki hozzátette, a média, a szurkolók és az ellenfelek csak akkor csodálják a brazilokat, ha úgy érzik, megfelelő a hozzáállásuk.

"Te pedig pontosan tudod, hogy ezt a csodálatot hol vívhatod ki Magadnak, nem? A pályán!" - fogalmazott Romário.

A végső győzelemre is esélyesnek tartott brazilok csütörtökön, Szerbia ellen kezdik meg szereplésüket a vb-n, majd hétfőn Svájccal, jövő pénteken pedig Kamerunnal találkoznak.