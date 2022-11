Hollandia–Katar 2-0 (1-0). Al Khor, Al Bayt Stadion, világbajnoki labdarúgó-mérkőzés, C csoport, 3. forduló, vezette: Gassama (gambiai).

Hollandia: Noppert – Timber, van Dijk, Ake – Dumfries, de Roon (Koopmeiners, 83.), de Jong (Taylor, 86.), Blind – Klaassen (Berghuis, 66.) – Gakpo (Weghorst, 83.), Depay (Janssen, 66.). Szövetségi kapitány: Luis van Gaal.

Katar: Barsham – Mohammad (Khoder, 85.), Pedro M., Khoukhi, Hassan, Ahmed – Al Haydos (Assadalla, 65.), Mabido (Boudiaf, 65.), Hatem (Alaaeldin, 85.) – Almoez (Muntari, 65.), Afif. Szövetségi kapitány: Felix Sanchez Bas.

Gólszerzők: Gakpo (26.), de Jong (49.).

Természetesen az esélyesebb, jobb erőt képviselő, a csoportelsőségért küzdő Hollandia kezdett jobban – Katar védekezésre rendezkedett be. És a holland mezőnyfölény lassan góllá érett: egy balról induló szép akció végén Gakpo tört kapura, és középről, 15 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1-0) – a PSV futballistája harmadik csoportmeccsén a harmadik gólját szerezte. A vezetés megszerzése után kicsit visszavettek a tempóból a hollandok, így Katar is vezethetett néhány támadást. Végül egy ellaposodott mérkőzésnek vetett véget a szünet.

Fordulás után Hollandia felpörgette a tempót, és rögtön növelte az előnyét: egy jobb oldali beadást a hosszún érkező Depay lőtt kapura, a bravúros védés után kiperdült a labda, amit a bevetődő de Jong közelről sodort a hálóba (2-0). És ezzel érezhetően el is dőlt a mérkőzés sorsa. A folytatásban a hollandok türelmesen, könnyedén futballoztak – és vártak az újabb lehetőségre. A 68. percben újabb gólt szerzett Hollandia – de a találatot kezezés miatt érvénytelenítették. Az európai gárda nem szakadt bele a nagy igyekezetbe, de így is uralta a meccset. Végül félgőzzel is begyűjtötte a három pontot.

Hollandia csoportelsőként jutott tovább a legjobb 16 közé, Katar kiesett.