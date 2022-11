Az öt végső diadalával rekorder dél-amerikai együttes nagy önbizalommal várhatja a rajtot, mivel - Argentína nyitófordulós vereségével - immár a leghosszabb, 15 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal rendelkezik a vb-résztvevők közül. Brazília hagyományosan erős támadójátékát olyan világsztárok fémjelzik, mint Neymar, Vinícius és Richarlison, azonban ezúttal remek védelemmel is rendelkezik. Legalábbis ezt bizonyítja, hogy a tavaly nyár óta tartó veretlenségi sorozatának egyetlen meccsén sem kapott egynél több gólt, sőt erre legutóbb több mint két éve volt példa. Ezzel szemben nyolc alkalommal legalább háromszor talált az ellenfelek kapujába.

A Selecaónak hagyományosan nem jelent gondot a csoportkörből való továbbjutás, ráadásul az első szakaszban 15 találkozó óta veretlen, legutóbb 1998-ban Norvégiától szenvedett vereséget. Az európai csapat Jugoszlávia felbomlása óta önálló országként még nem jutott el a kieséses szakaszig, most viszont erre minden esélye megvan. Dragan Stojkovic szövetségi kapitány tavaly márciusi kinevezése óta a keretben lévő klasszisok képességeinek megfelelő eredményeket ér el, így többek között a portugálokat megelőzve veretlenül jutott ki a katari tornára, idén pedig feljutott a Nemzetek Ligája élvonalába is.

A magyar válogatott számára különösen érdekes a déli szomszéd szereplése, mivel azonos Európa-bajnoki selejtezőcsoportban szerepel majd vele márciustól. A két gárda tavaszi barátságos mérkőzésén a szerbek 1-0-ra diadalmaskodtak Budapesten.

A csoport másik mérkőzésén a tornát nem túl jó előjelekkel váró csapatok találkoznak egymással. A sorozatban ötödik vb-je felvezetéseként Svájc kétgólos vereséget szenvedett Ghánától, míg Kamerun immár négy találkozó óta nyeretlen, pedig nem világverő csapatokkal mérkőzött meg, hanem az üzbégekkel, a dél-koreaiakkal, a jamaicaiakkal és a panamaiakkal.

Az afrikai válogatott eddigi hét vb-jén csupán egyszer jutott tovább a csoportjából, míg európai riválisa az előző négy vb-ből háromszor is a nyolcaddöntőben fejezte be a szereplését.



G csoport, 1. forduló:

Svájc-Kamerun, al-Vakra 11.00

A várható kezdőcsapatok:

Svájc:

Sommer - Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer - Xhaka, Freuler - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo

Kamerun:

Onana - Tolo, Castelletto, Nkoulou, Fai - Toko Ekambi, Hongla, Anguissa, Mbeumo - Aboubakar, Choupo-Moting



Brazília-Szerbia, Doha (974 Stadion) 17.00

A várható kezdőcsapatok:

Brazília:

Alisson - Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Sandro - Casemiro, Paqueta - Raphinha, Neymar, Vinicius - Richarlison

Szerbia:

V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, S. Mitrovic, Pavlovic - Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Kostic - Tadic - Vlahovic, Jovic