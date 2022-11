H-CSOPORT

DÉL-KOREA

KAPUSOK: Kim Szun Kju (al-Sabab – Szaúd-Arábia), Szon Bum Kun (Csonbuk Motors), Cso Hjun Vo (Ulszan)

VÉDŐK: Kvon Kjung Von (Gamba Oszaka – Japán), Kim Moon Hvan (Csonbuk Motors), Kim Min Dzse (Napoli – Olaszország), Kim Jung Kvon (Ulszan), Kim Csin Szu (Csonbuk Motors), Kim Te Hvan (Ulszan), Joon Cson Kju (FC Szöul), Cso Ju Min (Tedzson Citizen), Honk Csul (Degu FC)

Középpályások: Cson Vu Jung (al-Szadd – Katar), Kvon Csan Hoon (Kimcson Szangmu), Na Szan Ho (FC Szöul), Paik Szunk Ho (Csonbuk Motors), Lee Kang In (Real Mallorca – Spanyolország), Lee Dzse Szun (Mainz 04 – Németország), Csong Vu Jong (Freiburg – Németország), Hvang In Bom (Olympiakosz Pireusz – Görögország), Hvang Hi Csan (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Szon Min Gju (Csonbuk Motors), Szon Dzsun Ho (Santung Tajszan)

Támadók: Szon Hung Min (Tottenham Hotspur – Anglia), Cso Kue Szun (Csonbuk Motors), Hvang I Dzso (Olympiakosz Pireusz – Görögország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Paulo Bento (portugál)

GHÁNA

KAPUSOK: Manaf Nurudeen (Eupen – Belgium), Ibrahim Danlad (Asante Kotoko), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen – Svájc)

VÉDŐK: Denis Odoi (FC Bruges – Belgium), Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion – Anglia), Alidu Seidu (Clermont – Franciaország), Daniel Amartey (Leicester City – Anglia), Joseph Aidoo (Celta Vigo – Spanyolország), Alexander Djiku (Strasbourg – Franciaország), Mohammed Salisu (Southampton – Anglia), Abdul-Rahman Baba (Reading – Anglia), Gideon Mensah (Auxerre – Franciaország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: André Ayew (a-Szadd – Katar), Thomas Partey (Arsenal – Anglia), Elisha Owusu (Gent – Belgium), Salis Abdul Samed (Lens – Franciaország), Mohammed Kudus (Ajax – Hollandia), Daniel-Kofi Kyereh (Freiburg – Németország)

TÁMADÓK: Daniel Afriyie (Hearts of Oak), Kamal Sowah (FC Bruges – Belgium), Abdul Fatawu issahaku (Sporting CP – Portugália), Osman Bukari (Crvena zvezda – Szerbia), Inaki Williams (Athletic Bilbao – Spanyolország), Antoine Semenyo (Bristol City – Anglia), Jordan Ayew (Crystal Palace – Anglia), Kamaldeen Sulemana (Rennes – Franciaország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Otto Addo

PORTUGÁLIA

KAPUSOK: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers– Anglia), Rui Patrício (Roma – Olaszország)

VÉDŐK: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Joao Cancelo (Manchester City – Anglia), Danilo Pereira (PSG – Franciaország), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City – Anglia), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG – Franciaország), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Joao Palhinha (Fulham – Anglia), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Joao Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Otávio (FC Porto), Vitinha (PSG – Franciaország), William Carvalho (Real Betis – Spanyolország)

TÁMADÓK: André Silva (RB Leipzig – Németország), Cristiano Ronaldo (Manchester United – Anglia), Goncalo Ramos (Benfica), Joao Félix (Atlético Madrid – Spanyolország), Rafael Leao (Milan – Olaszország), Ricardo Horta (Braga)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Fernando Santos

URUGUAY

KAPUSOK: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray – Törökország), Sebastián Sosa (Independiente – Argentína)

VÉDŐK: José María Giménez (Atlético Madrid – Spanyolország), Sebastián Coates (Sporting CP – Portugália), Diego Godin (Vélez Sarsfield – Argentína), Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy – Egyesült Államok), Ronald Araújo (FC Barcelona – Spanyolország), Guillermo Varela (Flamengo – Brazília), Mathías Olivera (Napoli – Olaszország), José Luis Rodríguez (Nacional), Matías Vina (Roma – Olaszország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Lucas Torreira (Galatasaray – Törökország), Manuel Ugarte (Sporting CP – Portugália), Matías Vecino (Lazio – Olaszország), Rodrigo Bentancur (Tottenham – Anglia), Federico Valverde (Real Madrid – Spanyolország), Facundo Pellistri (Manchester United – Anglia), Nicolás de la Cruz (River Plate – Argentína), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo – Brazília), Agustín Canobbio (Athletico Paranaense – Brazília), Facundo Torres (Orlando City – Egyesült Államok)

TÁMADÓK: Luis Suárez (Nacional), Edinson Cavani (Valencia – Spanyolország), Darwin Núnez (Liverpool – Anglia), Maxi Gómez (Trabzonspor – Törökország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Diego Alonso