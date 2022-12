Az észak-afrikai gárda úgy tudta le eddigi öt vb-meccsét, hogy az ellenfelek egyszer sem találtak a kapujába. A csoportkörben a másik ágon elődöntős Horvátországgal 0-0-t játszott, majd Belgiumot 2-0-ra legyőzte, zárásként pedig Kanadát múlta felül 2-1-re. Ez az egyetlen kapott találata Marokkónak, ami viszont öngólból született. Az egyenes kieséses szakaszra fordulva aztán a két ibériai válogatottat búcsúztatták a marokkóiak, a nyolcaddöntőben a spanyolokat 0-0 után a 3-0-ra megnyert tizenegyespárbajban - a kapus Jásszina Bono két tizenegyest védett, a harmadiknál a kapufa segítette ki -, majd a negyeddöntőben a portugálokat győzték le 1-0-ra.

A francia válogatott 4-1-es sikerrel indította szereplését Katarban, ellenfele Ausztrália volt, majd a dánok elleni 2-1-es győzelem máris továbbjutást ért, így zárásként az is belefért, hogy tartalékos felállással 1-0-ra kikapjanak Tunéziától Griezmannék. Didier Deschamps együttese magabiztos 3-1-gyel vette a lengyelek elleni nyolcaddöntőt, majd a negyeddöntőben küzdelmes 2-1-gyel kerekedett az angolok fölé. Támadó alakzatukban mind a négy játékos jó formát mutat Katarban, bár Ousmane Dembélé és Antoine Griezmann még nem szerzett gólt, a lendületes és kreatív mezőnymunkából alaposan kiveszik a részüket. A spanyol bajnokságban azért már mindketten betaláltak Bonónak, aki a Sevillában véd. A bal szélen sokszor tarthatatlan Kylian Mbappé viszont már öt gólos Katarban, míg a center Olivier Giroud négynél.

A franciák történetük első három vb-elődöntőjét elbukták (1958, 1982, 1986), azt követően viszont mindháromszor ünnepelhettek (1998, 2006, 2018), ezeken kétszer a döntő után is. A három győztes elődöntőjükben közös, hogy mindannyiszor minimális különbséggel kerekedtek riválisuk fölé: 1998-ban 2-1 a horvátok, 2006-ban 1-0 a portugálok, 2018-ban 1-0 a belgák ellen.

A franciáknak vb-ken afrikai riválissal szemben felemás a mutatója (3 győzelem és 3 vereség). Az egyetlen olyan csatájukat, amit egyenes kieséses szakaszban vívtak, megnyerték: 2014-ben Nigéria ellen a nyolcaddöntőben, a hajrában szerzett gólokkal 2-0-ra.

Marokkó európai csapattól - a rendes játékidőt tekintve - legutóbbi nyolc vb-meccsén csak egyszer kapott ki, három győzelem és négy döntetlen mellett. Legutóbbi hat vb-meccsén pedig - ugyancsak a rendes játékidőt tekintve - veretlen, három győzelem és három döntetlen a mutatója, afrikai csapattól ez a leghosszabb sorozat.

A marokkói védelemnek leginkább Kylian Mbappé semlegesítését kell megoldania - a negyeddöntőben az angoloknak sikerült -, a Paris Saint-Germain támadója a válogatottban legutóbbi 15 fellépésén 16-szor volt eredményes.

Marokkó a vb-k történetének 25. elődöntőse, a legutóbbi "újonc" Spanyolország volt 2010-ben, amely aztán egy kivételes generációt felvonultatva aranyérmesként távozott a dél-afrikai tornáról.

A marokkói csapatban a szövetségi kapitány Walid Regragui mellett az egyik kulcsember, Szoán Bufál, valamint Romain Száisz is Franciaországban született. Bufál mellett további négy társ jelenleg is francia klub alkalmazásában áll. Marokkó 1956-ban vált függetlenné Franciaországtól.

A két együttes a múltban már ötször mérkőzött meg, a mérleg erősen a veretlen franciák felé billen, akik két döntetlen mellett háromszor nyertek. Egyik döntetlenjük 24 évvel ezelőtt egy nemzetközi tornán született Casablancában, amelyet büntetőpárbaj követett, és ott a házigazda marokkóiak 6-5-re jobbnak bizonyultak a néhány héttel később első vb-aranyérmét begyűjtő franciákkal szemben, akiknél Deschamps kezdőként játszott. Két évvel később a mostani francia kapitány csereként lépett pályára a két együttes ugyancsak casablancai találkozóján, akkor 5-1-re győzött az a csapat, amely abban az évben az Európa-bajnokságon diadalmaskodott.

A francia-marokkói párharc győztese vasárnap a döntőben a keddi (mai) Horvátország-Argentína találkozó nyertesével találkozik, a vesztesek szombaton a bronzéremért csatázhatnak.



elődöntő:

Marokkó-Franciaország, al-Hor, szerda 20.00

A várható kezdőcsapatok:

Marokkó:

Jásszina Bono - Asráf Hakimi, Dzsáváf el Jamik, Nájef Aguerd, Nusszáir Mazrauj - Azzedin Ounahi, Szofjan Amrabát, Szelim Amallah - Hakim Zijecs, Juszef En-Neszjiri, Szoán Bufál

Franciaország:

Hugo Lloris - Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez - Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé - Olivier Giroud