Ugyanakkor úgy fogalmazott, még messzebb is juthatnak, tovább írhatják a sporttörténelmet és a következő generációk példaképévé válhatnak.

A marokkói az első afrikai és arab válogatott, amely világbajnokságon eljutott a legjobb négyig.

"A jövő generációinak megmutattuk, és az a fontos, hogy afrikai csapat is bejuthat egy világbajnokság elődöntőjébe. Vagy akár a döntőjébe is, miért ne?" - fogalmazott a szakvezető.

Emlékeztetett rá, hogy egy korábbi sajtótájékoztatón megkérdezték tőle, szerinte világbajnokok lehetnek-e, mire ő azt válaszolta, miért ne.

"Álmodhatunk. Miért ne álmodhatnánk, ha nincsenek álmaid, nem jutsz sehova. Ez semmibe se kerül" - mondta.

A marokkóiak a horvátokat, a belgákat és a kanadaiakat megelőzve az élen végeztek az F csoportban, majd a nyolcaddöntőben gól nélküli döntetlen után tizenegyesekkel búcsúztatták a spanyolokat, a negyeddöntőben pedig egy fejesgóllal a portugálokat.

"Azt az üzenetet igyekszem átadni a játékosoknak, hogy bízzanak magukban, menjenek ki a pályára, adjanak ki magukból mindent, úgy, hogy a végén ne bánjanak semmit, és ők hisznek bennem" - mondta Regragui.

Ehhez csatlakozva a kapus Jásszina Bono azt emelte ki, hogy szeretnék megváltoztatni a mentalistást, meg akarnak szabadulni az alacsonyabbrendűség érzésétől.

"Az utánunk következő generáció tudni fogja, hogy a marokkói játékosok képesek csodát tenni" - hangsúlyozta.

A marokkóiak eddig még nem kaptak gólt ellenféltől Katarban, az egyetlen ellenük elért találat Nájef Aguerd öngólja volt a Kanada ellen 2-1-re megnyert csoportmeccsen.

Az afrikai együttes a döntőért a címvédő francia vagy az angol válogatottal csap majd össze.