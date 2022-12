A szakvezető szerint "nem igazságos", hogy alulmaradtak, mert öt-hat gólszerzési lehetőségük volt.

"Néha egy kis szerencsére is szükségünk van, de ez ma nem volt meg" - vélekedett Santos, aki az összecsapást követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a jövőjéről otthon egyeztet majd - higgadtan és nyugodtan - a szövetség elnökével.

A szövetségi kapitány kiemelte: tisztában voltak a kihívással, amit a marokkóiak játéka jelentett, tudták, hogy csak kreatív játékkal lehetnek sikeresek. Gratulált az ellenfélnek, ugyanakkor köszönetet mondott a portugál népnek a csapat támogatásáért, és hangsúlyozta, hogy ezt a válogatottat nagyszerű futballisták alkotják.

"Csalódottak vagyunk, örömet akartunk szerezni a portugál embereknek" - tette hozzá.

A csapat ötszörös aranylabdását, Cristiano Ronaldót ért kritikákat illetően úgy fogalmazott, hogy ezek nem befolyásolták a szombati mérkőzés alakulását, mert végig egységes maradt a csapat.

"Természetesen a vereség megviselt mindannyiunkat, Ronaldót is. Nincs mit sajnálnom a választásomat illetően, akkor küldtem őt pályára, amikor úgy éreztem, hogy szükséges" - reagált arra, hogy miért a második félidő elején állította be a válogatottsági rekordert.

Pepe, a portugálok 39 éves védője nem volt elégedett az argentin játékvezető, Facundo Tello ténykedésével, mert - mint azt megjegyezte - a marokkóiak sok kis szabálytalansággal igyekeztek megakasztani a játékukat, a bíró pedig nem nagyon adott sárga lapot. Az sem tetszett neki, hogy "csak" nyolc perc volt a ráadás.

"Végig fölényben játszottunk, ők elég szerencsések voltak, hogy szerezzenek egy gólt, mi viszont sokat tettünk azért, hogy megnyerjük a mérkőzést" - vélekedett.