A 37 éves portugál játékos két és fél hete bontott szerződést a Manchester Uniteddel, majd csaknem egy hete a Marca című spanyol lap szerint szezononként 200 millió eurós ajánlatot kapott a szaúdi al-Nasszrtól. Ronaldo azonban nemrég cáfolta, hogy megegyezett volna a közel-keleti együttessel.

Az ötszörös aranylabdás futballista lépéseit nagy érdeklődéssel figyeli a média és a szurkolók, s az oddsok alapján a sztárjátékos nevelőegyesülete, a Sporting (8/1) a legesélyesebb a leigazolására. Mindeközben az angol élvonalban szereplő Newcastle United (12/1) is érdeklődött már korábban a portugál rekorder iránt, és a szintén a Premier League-ben szereplő Chelsea (16/1), valamint az amerikai Inter Miami (16/1) is jó eséllyel pályázhat Cristiano Ronaldóra.

A jelenleg a katari világbajnokságon a marokkóiak elleni negyeddöntőre készülő játékos az első, aki öt egymást követő vb-n is gólt lőtt. Korábban a Real Madriddal négyszer hódította el a Bajnokok Ligája trófeát, és pályafutása során klubszinten eddig 949 mérkőzés alatt 701 találatot szerzett.