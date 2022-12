Somfalvi Csaba több mint 180 NB I-es, és közel 150 NB II-es mérkőzést játszott. A Haladással sok nagy csatát megélt, például pályára lépett két elvesztett kupasorozatban (1992/1993: FTC – a döntőben sérülés miatt nem szerepelt, 2001/2002: Újpest), ünnepelhetett győztes osztályozót (2004 – Nyíregyházán Somfalvi góljával nyert 1-0-ra a Haladás). Valamint négyszer (!) nyert bajnokságot a másodosztályban a Haladással (1990/1991, 1992/1993, 1994/1995, 2000/2001), egyszer pedig másodikként (2002/2003) sikerült kiharcolni a feljutást. A Rohonci úton kívül még a ZTE és a Pápa mezében szerepelt az élvonalban - de főleg a szombathelyi szurkolók emlékeiben maradt meg a technikás középpályás, látványos góljaival, pazar passzaival, trükkös megoldásaival. Az biztos, hogy a most 50 éves egykori remek labdarúgó mozgalmas időszakban viselte a zöld-fehér mezt.

-Természeten figyelemmel kísérem a tornát, a legtöbb meccset megnéztem, de bevallom, volt, amikor egyik-másik összecsapásba bealudtam - árulta el Somfalvi Csaba, aki ma is a zöld-fehér klub sikereiért küzd, a HVSE labdarúgó szakágát vezeti. - De a viccet félretéve: egy ilyen nagy tornán természetesen nem lehet minden meccs sziporkázó. Összességében tetszik a vb, vannak jó csapatok, de akadnak olyan dolgok is, amik zavarnak. Nagyon nem tetszik például, ahogyan a videóbírós rendszert kezelik az illetékesen - egyelőre elég káoszos a VAR-rendszer. Centizgetnek, vonalakat húznak, perces késésekkel születnek döntések... Az elején jó kezdeményezésnek véltem a VAR-t, de most úgy tűnik, hogy nem tudják jól használni. Kiöli az érzelmeket, az emberi tényezőket a futballból - sokszor csak percek után derül például ki, hogy lehet-e örülni egy gólnak. Bízom benne, hogy az illetékesek a vb után levonják a VAR-rendszer tanulságait, és a jövőben kijavítják a hibákat.

-Visszatérve a futballra: feltűnő, hogy a csapatok jelentős része taktikailag maximálisan fel van készítve. Szinte mindenki rendszerben, szervezetten, csapatként futballozik, aprólékosan meg van tervezve a válogatottak játéka, minden egyes játékos tudja a feladatát. Ennek köszönhetően bárki megverhet bárkit - ezt bizonyítja, hogy egyetlen csapat sem tudta százszázalékos teljesítménnyel letudni a csoportkört, hogy az úgymond kisebb csapatok is okoztak meglepetéseket. Ebből a szempontból én azért hiányolom az egyéniségeket, azokat a futballistákat, akik villannak, akik meccseket döntenek el, akik az utolsó kulcspasszokat adják, akikért érdemes meccsre járni - de úgy tűnik, hogy a világ futballja a szervezettség felé halad. Persze akad most is klasszis a mezőnyben - Neymar, Messi, Ronaldo -, de mintha csökkenne a szerepük. Pedig azok a csapatok fognak sokáig eljutni, amelyeknél vannak ilyen kaliberű játékosok. Azt, hogy a játékosok fizikálisan milyen állapotban vannak, nehéz megítélni, hiszen a topfutballisták szinte a bajnoki, nemzetközi meccsekről estek be a vb-re. De a sok sérülés azt sejteti, hogy azért ezen a téren nincs minden rendben.

-Katar nagyon kilóg lefelé a mezőnyből, a többi csapatnak viszont ott van a helye a vb-n, még Kanadának is voltak felvillanásai - folytatta Somfalvi Csaba. - Nekem azért hiányzik Olaszország, sajnálom, hogy nem jutott ki a tornára. A németeknek nem volt szerencséjük - én nem temetném egyébként a német futballt. Az első meccsen egy agyonnyert mérkőzést buktak el Japán ellen, ennyi ziccert nem lehet büntetlenül kihagyni. És ez a baki a vb-jükbe került. A belgáknál és szerbeknél a hírek szerint megbomlott a csapategység, talán ezért fejezték be a vártnál korábban a tornát, hiába vonultatnak fel kiváló futballistákat. Dánia és Wales kiesését sokan meglepőnek tartják, én nem, két erős középcsapatról beszélünk, ennyi van bennük. Kellemes meglepetés számomra Japán és Dél-Korea teljesítménye. Mindkét gárdát dinamikus, fizikálisan erős, gyors futballisták alkotják, aki képesek 90 percen keresztül maximális fordulatszámon pörögni - és soha nem adják fel. Én egyébként a latin vonalat, a játékos futballt szeretem, éppen ezért nálam Brazília, Argentína és Spanyolország a favorit a végső győzelemre - de Portugáliától is sokat várok.

-A folytatásban élesebb, szórakoztatóbb meccseket, nagy csatákat, és jobb játékvezetést várok - zárta szavait Somfalvi Csaba.