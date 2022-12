A pénteki mérkőzés utolsó perceiben Edinson Cavani elesett a 16-oson belül és büntetőt reklamált Daniel Siebertnél, ám a német játékvezető nem ítélte meg a 11-est. A lefújást követően Cavani és az Atlético Madrid 27 éves védője, Gimenez kérdőre vonta a bírót a szabálytalanságért, ezért pedig mind a ketten egy-egy sárga lapot kaptak. Az incidens közben, a tumultusban Gimenez hátulról lekönyökölte a FIFA egyik versenyigazgatóját, ezért - az insidethegames.biz honlap szerint - akár 15 meccses eltiltást is kaphat.

A büntetése súlyossága attól függ, hogy az általa eltalált férfi a mérkőzés hivatalos személyének minősül-e, ha nem, akkor "mindössze" hárommeccses eltiltás vár rá. Ezzel együtt a bírók verbális bántalmazásáért további négy mérkőzésre is felfüggeszthetik és mellékbüntetésként legalább ötezer svájci frankos (több mint kétmillió forintos) pénzbírságot is kaphat.

Uruguay 2-0-s sikere ellenére már a csoportkört követően búcsúzott a világbajnokságtól.

A kétszeres világbajnoknak a meg nem ítélt 11-es lehetett volna az utolsó reménye a továbbjutásra, miután a Koreai Köztársaság a csoport másik mérkőzésén a hajrában 2-1-re felülmúlta Portugáliát és így több lőtt góljával biztosította a helyét a legjobb 16 között.