Argentína:

----------

Clarin:

"Az argentin válogatott már a világ négy legjobb csapata között. Mindent megtettek azért, hogy bekerüljenek az elődöntőbe, de meg kellett szenvedniük a sikerért. A rendes játékidő utolsó tíz percének figyelmetlenségei és a gyenge spanyol játékvezető, Antonio Mateu Lahoz több mint tízperces hosszabbítása túl nagy büntetés volt."

La Nación:

"A csapat, amely olyan erős, mint egy tölgyfa, és mindig szenvedélyesen tör előre. Scaloni együttese az eufória és a félelem között liftezett egy összetett és durva mérkőzésen. Hollandia arra kényszerítette, hogy megmutassa a tartását és ezt meg is tette a 11-es rúgások során."



Brazília:

---------

Folha de Săo Paulo:

"Rémálom a negyeddöntőben: Brazília elvesztette a 11-es párbajt és kiesett. Horvátország a hosszabbításban kiegyenlített és nyert, miután a Selecao két 11-est is elrontott. Argentína, az egyetlen még versenyben lévő dél-amerikai csapat legyőzte Hollandiát 11-esekkel és bejutott az elődöntőbe."



Estado de Săo Paulo:

"Évek munkája, búcsú ugyanabban a szakaszban (negyeddöntő) és ismét egy európai ellenféllel szemben (2018-ban vereség Belgiumtól). És hasonló hibák miatt. Összeállítás, cserék, döntések. Tite nem lett a Selecao vezére, könnyűnek találtatott egy erős ellenféllel szemben."



Spanyolország:

----------------

AS:

"A futballszurkolók számára az az egyik legszomorúbb, ha a kedvenceiket sírni látják. Pontosan ez történt pénteken Neymarral, miután a brazil válogatott kiesett a vb negyeddöntőjében, miközben a drukkerek 2002 után egy újabb vb-címre áhítoztak."



Marca:

"Az Albiceleste már háttal állt a falnak, a hosszabbításban nagyon fájó mélységet kellett megélnie, miután a rendes játékidő utolsó pillanataiban ellenfele kiegyenlített. De az epikus és nem túl szép mérkőzés folytatásában a hollandok már nem adtak hírt magukról."



Nagy-Britannia:

--------------

The Sun:

"Tovább él Lionel Messi világbajnoki álma. Az előző négy tornája sírással ért véget, de most már csak egy lépésre van attól, hogy 2014 után ismét döntőt játszhasson."



Daily Mirror:

"Lionel Messi újabb mesterkurzust tartott, hogy életben tartsa világbajnoki álmait, Emi Martínez pedig hős lett a 11-esek során. Első lecke Brazíliának: soha nem írd le Horvátországot, még akkor sem, ha egy olyan tehetség van a soraidban, mint Neymar. Második lecke: soha ne hagyd az utolsó sorozatra a legjobb 11-es rúgódat, mert lehet, hogy nem kerül rá sor."



Franciaország:

--------------

L'Équipe:

"Neymar mindent megtett, hogy hős legyen, gólt szerzett a hosszabbításban, amellyel beállította Pelé rekordját. A végén azonban a 10-es ismét elbukott."



Olaszország:

------------

Gazzetta dello Sport:

"Végre, Lautaro! Oly sok hiba után a döntő 11-es: Argentína a lábai előtt hever. Az Internazionale játékosa eddig még nem szerzett gólt, de hidegvérrel értékesítette a 11-est, amely a horvátok elleni elődöntőbe repítette a csapatát."