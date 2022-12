Argentína–Horvátország 3-0 (2-0). Loszaíl, Lusail Iconic Stadion, 88 966 néző, ladarúgó-világbajnoki elődöntő, vezette: Orsato (olasz).

Argentína: E. Martínez – Molina (Foyth), C. Romero, Otamendi, Tagliafico – Enzo Fernández, Paredes (Li. Martínez, 62.), Mac Allister (Á. Correa, 86.) – De Paul (Palacios, 74.) – Messi, Julián Álvarez (Dybala, 74.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni.

Horvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (Orsic, 46.) – Modric (Majer, 81.), Brozovic (Petkovic, 50.), Kovacic – Pasalic (Vlasic, 46.), Kramaric (Livaja, 72.), Perisic. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic. Gól: J. Álvarez 2 (39., 69.), Messi (34. – 11-esből). Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, egyik csapat sem tudott mezőnyfölényt kialakítani, mindkét oldalon kisebb helyzetek adódtak. A félidő hajrájában aztán két remek indítás elég volt, hogy előnybe kerüljenek az argentinok: Álvarezt elsőre a tizenhatoson belül csak szabálytalanul tudták megállítani – Messi váltotta gólra a 11-est –, másodszorra pedig saját maga fejezte be a szerencsés akciót. (2-0). Szünet után a horvátok megpróbáltak szépíteni, de a 69. percben végleg eldőlt a mérkőzés. Messi indult meg a jobb oldalon, Gvardiol hiába húzta-rángatta, a támadó nem esett el, majd egy csel után középre adott labdáját Álvarez kapásból a hálóba vágta (3- 0). Ezzel nagyjából el is dőlt a meccs, a horvátok a 73. percben jegyezhették fel az első kaput eltaláló lövésüket. Argentína tehát a vártnál magabiztosabban győzött és jutott a döntőbe. Ellenfele a tegnap lapzártánk után véget ért Franciaország–Marokkópárharc győztese. – Nagyon megható ezt megélni, látni a szurkolók, a családom, a csapat boldogságát. Az egész világbajnokság során elképesztő volt a hangulat – mondta a mérkőzés legjobbjának megválasztott Lionel Messi. – Nagyon élvezzük a világbajnokságot, örülünk, hogy itt lehetünk, és jöhet a döntő, amire az elejétől fogva vágytunk. Boldogok vagyunk, hogy sikerült kijavítani azt a hibát, amibe a torna elején belefutottunk. A Szaúd-Arábia elleni vereség után kértük az otthoniakat, hogy adjanak nekünk még egy esélyt, mert nagyon jó csapatunk van. Most örülhet mindenki, aki jóban, rosszban kitartott mellettünk. – Keményen dolgoztunk azért, amit eddig elértünk. És persze még egyáltalán nem vagyunk kimerültek – fogalmazott a dél-ameriakiak középpályása, Rodrigo De Paul. – A hitünk töretlen, megmutattuk, mire vagyunk képesek. Innen is érezzük, mennyire boldog odahaza mindenki. – Nem marasztalhatom el a srácokat semmiért, az első fél órát kontrolláltuk, aztán kaptuk abból a büntetőből az első gólt – értékelt Zlatko Dalic, a horvátok szövetségi kapitánya. – Van, amikor a szerencse segít, ugyanakkor azt a sors néha viszsza is veszi. Volt azt követően a szögletszituáció, amiből szintén mi kaptunk gólt. Nem voltunk kellően határozottak, hiába alakítottunk ki időnként kecsegtető lehetőségeket. Egy igazi, határozott csatárunk hiányzik. Elvesztettük az elődöntőt, de nincs miért panaszkodnom. Ha valaki azt mondja a vébé előtt, hogy játszhatunk a harmadik helyért, azonnal aláírom! – Argentína megérdemelten győzött, jobban játszott, mint mi – mondta Luka Modric. – Ugyanakkor, bár nem szeretek a játékvezetőkről beszélni, a mostani mellett nem mehetek el szó nélkül. Ő az egyik legrosszabb, akivel valaha találkoztam, egy katasztrófa. Számomra ez nem volt 11-es. Nem akarom az argentinok érdemeit csökkenteni, de a 11-es megölt minket.