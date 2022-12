Argentína-Franciaország, Luszail 16.00

A várható kezdőcsapatok:

Argentína: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuna - Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister - Lionel Messi, Julián Álvarez

Franciaország: Hugo Lloris - Jules Koundé, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, Theo Hernandez - Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé



A döntő egyik legnagyobb kérdése, hogy Lionel Messi, a dél-amerikai együttes csapatkapitánya megkoronázza-e páratlan pályafutását a világbajnoki aranyéremmel, amelynek megszerzésére másodjára lesz lehetősége a 2014-es, a németek elleni vesztes finálé után.

A Copa America címvédője támadójátékban nem emelkedett ki a mezőnyből, elsősorban a Paris Saint-Germain világklasszisának villanásaira épített, Messi pedig nem is maradt adós ebben a tekintetben, mert hajszálpontos lövésekből volt eredményes kulcspillanatokban, illetve rendre zseniális passzaival hozta helyzetbe társait. Az argentinok védekezése viszont a legjobbak közé tartozik, hiszen mérkőzéseik felén nem kaptak gólt, de ami igazán a döntőbe repítette az együttest a nyitófordulóban Szaúd-Arábiától elszenvedett váratlan vereséget követően, az a koncentráltság, elhivatottság és győzni akarás. Messi nagyszerű formájával segítette a vb előrehaladtával egyre jobban futballozó Argentínát, társai pedig mindent megtettek, hogy a hétszeres aranylabdás játékost hozzásegítsék az egyetlen hiányzó trófeájához, amelytől már csak egy találkozó megnyerése választja el.

A rivális francia csapatból Olivier Giroud azt emelte ki, hogy Argentína nem csupán egyetlen játékosból, Messiből áll, így nem kizárólag az ő semlegesítésére kell koncentrálni, mert rajta kívül is kiváló futballisták erősítik az ellenfelet.

A címvédő franciák kerete sokkal mélyebb és több sztárt vonultat fel annak ellenére, hogy sérülések miatt kulcsemberek egész sorára nem számíthatott Didier Deschamps szövetségi kapitány, így többek között az aranylabdás Karim Benzemára sem. Ezzel együtt jószerivel egy világválogatottra emlékeztet a francia csapat, amely ennek megfelelően magabiztosan menetelt a döntőig, egyetlen vereségét úgy szenvedte el Tunéziától a csoportkörben, hogy számára már tétnélküli volt az utolsó fordulós összecsapás. A Kékek rendre uralták a mérkőzéseiket, az egyetlen kivételt az angolok ellen 2-1-re megnyert negyeddöntő jelentette, de ott azt bizonyították be, hogy akkor is képesek nyerni, amikor nem játszanak igazán jól.

Amíg elöl Olivier Giroud és Kylian Mbappé ellenállhatatlanul futballozott, ráadásul a kissé visszavontan foglalkoztatott Antoine Griezmann remekül segítette a támadásokat, addig hátul a vártnál sebezhetőbbnek tűnt a francia válogatott, ugyanis az elődöntőt leszámítva az összes katari mérkőzésén kapott gólt. Ez pedig nem túl jó előjel, tekintve, hogy Argentína Marokkónál jóval gólérzékenyebb támadókat tud felvonultatni.

Összességében tehát olyan mérkőzésre van kilátás, amelyen vélhetően a franciák irányítják majd a játékot, az argentinok szervezett védekezéssel próbálják semlegesíteni a rendkívül hatékony francia támadókat, elöl pedig abban bíznak, hogy Messi néhány váratlan megoldással eldönti a meccset. A trófea mellett ez a találkozó dönti el a gólkirályi címet és legjobb játékosnak járó díjat is, mindkettőre Messi és Mbappé a legesélyesebb, így - noha a pályán nem sokat fognak találkozni - külön érdekesség lesz a PSG két sztárjának párharca.

Az argentinoknál Alejandro Papu Gómez játéka kérdéses a keretből, míg a franciáknál biztosan hiányozni fog Benzema mellett Lucas Hernandez, de Kingsley Coman szereplése is bizonytalan. Eltiltottja viszont egyik gárdának sincs.

A két válogatott eddigi összecsapásai argentin fölényt mutatnak, viszont a két együttes legutóbbi összecsapását a franciák nyerték, méghozzá négy éve az előző vb-n, melyen emlékezetes mérkőzésen 4-3-as sikerrel az európai együttes jutott tovább a nyolcaddöntőből. Mindkét gárdából többen szerepeltek azon a találkozón is. A franciák a vb-k történetének harmadik címvédését hajthatják végre, míg az argentinok azzal írhatnak történelmet, hogy Copa America címvédőként nyernek világbajnokságot.

Az Argentína-Franciaország döntő vasárnap - magyar idő szerint - 16 órától kezdődik Luszailban a lengyel Szymon Marciniak sípjelére. A finálét az M4 Sport élőben közvetíti.