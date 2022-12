Az A, a B és a D jelű négyes után szerdán este a C csoport küzdelmei is véget értek. Argentína nem bízott semmit a véletlenre, csoportelsőként lépett tovább, míg Lengyelország szerencsés körülmények közepette verekedte be magát a nyolcaddöntőbe. A vb-t az argentinok elleni bravúrgyőzelemmel kezdő Szaúd-Arábiá­ról kiderült, csak szerencsés eredmény volt az a diadal: csoportutolsóként zárta a tornát. Mexikó is utazhat haza. Csütörtökön délután az F csoportban is lebonyolították az utolsó, 3. fordulót. A világranglistán 2. helyén álló, sztárfutballisták egész sorát felvonultató Belgium kiesése óriási meglepetés, mint ahogyan Marokkó csoportelsősége is. A második helyre a stabil Horvátország futott be, Kanada pedig túl sokat nem tudott felmutatni a vb-n.

A C csoport eredményei: Argentína–Szaúd-Arábia 1-2, Mexikó–Lengyelország 0-0, Lengyelország–Szaúd-Arábia 2-0, Argentína–Mexikó 2-0, Lengyelország–Argentína 0-2, Szaúd-Arábia–Mexikó 1-2. Az F csoport eredményei: Marokkó–Horvátország 0-0, Belgium–Kanada 1-0, Belgium–Marokkó 0-2, Horvátország–Kanada 4-1, Horvátország–Belgium 0-0, Kanada–Marokkó 1-2.