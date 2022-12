A dél-amerikai együttes hatalmas lelkesedéssel és szemet gyönyörködtetően futballozott, amire nem volt ellenszere az ázsiai gárdának. A brazilok Vinícius Junior pazar bokamozdulatának és Neymar 11-esének köszönhetően szűk negyedóra után már két góllal vezettek. A szünetig még Richarlison és Pacquetá lőtt gólt meseszép akció végén. A dél-koreaiak nem veszítették el a lelkesedésüket, és a második játékrészben addig küzdöttek, amíg Paik Szunk Ho megszerezte a becsületgóljukat.

A legnagyobb favoritnak tartott Brazília az első negyeddöntőben, pénteken 16 órától majd az előzőn vb-n ezüstérmes Horvátországgal találkozik.

Nyolcaddöntő:

Brazília-Koreai Köztársaság 4-1 (4-0)

Doha, 974 Stadion, 43 847 néző, v.: Clement Turpin (francia)

gólszerzők: Vinícius Junior (7.), Neymar (13., 11-esből), Richarlison (29.), Pacquetá (36.), illetve Paik Szunk Ho (76.)

sárga lap: Csong Vu Jong (44.)

Brazília:

Alisson (Weverton, 80.) - Eder Militao (Dani Alves, 63.), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo (Bremer, 72.) - Casemiro - Raphinha, Lucas Pacquetá, Neymar (Rodrygo, 80.), Vinícius Junior (Gabriel Martinelli, 72.) - Richarlison

Koreai Köztársaság:

Kim Szung Kju - Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse, Kim Jung Kvon, Kim Csin Szu (Honk Csul, a szünetben) - Li Dzse Szung (Li Kang In, 74.), Csong Vu Jong (Szon Dzsun Ho, a szünetben), Hvang In Bom (Paik Szunk Ho, 65.), Hvang Hi Csan - Szon Hung Min, Cso Kue Szung (Hvang I Dzso, 80.)

I. félidő:

7. perc: Raphinha harcolt meg a labdáért a jobb oldalon, laposan középre adott, amit azonban több páros is elvétett. A hosszú oldalon viszont egyedül érkezett Vinícius Junior, aki laza bokamozdulattal nyeste a labdát vissza a hosszú, bal felső sarokba (1-0).

13. perc: Richarlison holtérből érkezve csente el a labdát a dél-koreai tizenhatoson belül Csong Vu Jongtól, aki így felszabadítás helyett a brazil center lábát rúgta meg. Neymar a gólvonalon oldalazó Kim Szung Kju mellett a kapu bal alsó alsó sarkába gurított a büntetőből (2-0).

29. perc: Richarlison bűvölte a labdát fejjel, majd lábbal még az ellenfél tizenhatosán kívül, majd Pacquetá és Thiago Silva volt a labda útja. Az előre húzódó védő már ziccerben ugratta ki Richarlisont, aki nagy magányában hét méterről, középről a bal alsóba gurított (3-0).

36. perc: bal oldali brazil akcióból Vinícius Junior emelt át a hosszú oldalra, ott Pacquetá kísérte az akciót, és tíz méterről kapásból visszalőtte a labdát a kapu jobb oldalába, a védők és a kapus mozgásával ellentétes irányban (4-0).

II. félidő:

76. perc: dél-koreai szabadrúgás után röviden szabadított fel a brazil védelem, a kipattanó a cserejátékos Paik Szunk Ho elé került, aki középről, 23 méterről nagy gólt lőtt a bal felső sarokba (4-1).

A csoportmeccsek során megsérült két brazil kulcsember, Danilo és Neymar is visszatért a csapatba, így mindössze egy helyen tért el a kezdő tizenegy attól, ahogyan a csoportkörben első meccsükön felálltak a brazilok. Az egy hiányzó, Alex Sandro volt, aki szintén sérülés miatt esett ki, de már az egész tornára. A védelemben Eder Militao lett a plusz ember, viszont Danilónak át kellett mennie a hátsó alakzat bal oldalára.

Mielőtt bármilyen erőviszony vagy játék kialakult volna, a brazilok gyors góllal jó rajtot vettek, majd büntetőből percek alatt megduplázták az előnyüket. A dél-koreai csapat ezt követően erejét és koncentrációját vesztve üldözte riválisát, nem túl nagy sikerrel és lelkesedéssel. Alisson számára egyetlen távoli átlövés jelentett izgalmat, amit látványos vetődéssel hárított a brazil kapus. A mezőnyben honfitársai kedvükre cseleztek, passzoltak, élvezték a játék minden másodpercét, és úgy növelték a szünetig négygólosra az előnyüket, hogy a különbség még ennél is nagyobb lehetett volna, hiszen több helyzet is adódott előttük.

A szünetben az ázsiai csapat rendezte sorait, akcióit már el tudta vinni a brazil kapu előterébe, és ott helyzetet is kidolgozott. Az 58. percben dél-koreai lehetőségek sora maradt ki, de szűk húsz perccel később egy átlövéssel már összejött a szépítés. A brazilok eközben erősen visszavettek a tempóból, cseréik nem hozták meg a friss erőt a játékba. Mezőnyben pedig képesek voltak bárhol "belehalni" a szépségbe, támadásaikat sokszor túlcifrázták vagy lelassították, így lehetőséget teremtve az ellenfélnek a visszazárásra, a blokkolásra vagy a szerelésre. Amikor pedig ritkán mégis odakerültek kapu elé, hibáztak, de az első félidő nagy különbségét követően ez is bőven belefért nekik.