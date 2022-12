A címvédő Franciaország lett az első csapat, amely a rendes játékidőn belül harcolta ki a továbbjutást, ami annak is köszönhető, hogy Harry Kane az ellenfél 2-1-es vezetésénél 11-est hibázott a mérkőzés hajrájában.

Deschamps a meccs után azt mondta, hogy egy technikailag és fizikailag is erős Anglia lépett pályára, ezért rendkívül kiélezett volt a találkozó.

"Nagyszerű, hogy újra a legjobb négy között lehetünk. Volt egy kis szerencsénk is, két büntetőt adtunk az ellenfélnek, de a szívünk vitt előre bennünket, és megőriztük a vezetést" - értékelte csapata teljesítményét az 54 éves szakember.

Az utolsó percekben büntetőt rontó Kane nagyon csalódott volt, hogy nem tudott másodszor is kiegyenlíteni, de összességében elégedett volt a meccs után.

"Ez egy olyan dolog, amivel együtt kell élnem, és el kell fogadnom, hogy nem sikerült. Büszkék lehetünk magunkra, és ez a csapat fényes jövő elé nézhet" - mondta a 29 éves támadó.

Gareth Southgate angol szövetségi kapitány is pozitívan nyilatkozott a negyeddöntő után, és hozzátette, hogy nem fog hirtelen döntést hozni a jövőjét illetően.

"Azért jöttünk, hogy megnyerjük a világbajnokságot. Hittünk is a sikerben, és ezzel címvédő elleni a teljesítménnyel megmutattuk, hogy akár még képesek is lehettünk volna erre" - mondta.

A franciák a jövő szerdai elődöntőben a portugálokat kiejtő Marokkóval csapnak össze.