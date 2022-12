Franciaország–Lengyelország 3-1 (1-0). Doha, al-Tumama Stadion, 40 989 néző, világbajnoki labdarúgó-mérkőzés, nyolcaddöntő, vezette: Valenzuela (venezuelai).

Franciaország: Lloris – Koundé (Disasi, 90+2.), Varane, Upamecano, Théo Hernandez – Tchouaméni (Fofana, 66.), Rabiot – O. Dembélé (Coman, 76.), Griezmann, Mbappé – Giroud (Thuram, 76.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

Lengyelország: Szczesny – Cash, Glik, Kiwior (Bednarek, 86.), Bereszynski – Krychowiak (Bielik, 71.) – Kaminski (Zalewski, 71.), Zielinski, D. Szymanski (Milik, 64.), Frankowski (Grosicki, 87.) – Lewandowski.Szövetségi kapitány: Czeslaw Michniewicz.

Gólszerzők: Giroud (44.), Mbappé (74., 90+2.), illetve Lewandowski (90+9., 11-esből).

Az eddig haloványan teljesítő lengyelek meglepő módon agresszív letámadással igyekeztek zavarba hozni a franciákat. Az első nagy helyzet Lewandowski előtt adódott, aki 20 perc elteltével egy kontra végén tüzelt mintegy 22 méterről, de lökete elkerülte a bal felső sarkot. Pár perccel később Giroud hagyta ki a kihagyhatatlant, Dembélé remek passza után nem tudta a labdát az üres kapuba irányítani. A félidő hajrájában egy támadáson belül háromszor is betalálhattak volna a lengyelek, de előbb Lloris védett nagyot, majd kétszer is blokkolni tudtak a védők. A 44. percben Mbappé ugratta ki a védők közül Giroud-t, aki 12 méterről ballal kilőtte a bal alsót (1-0), ezzel a francia válogatott egyedüli gólrekorderévé lépett elő. Gyorsan egyenlíthettek volna a lengyelek, de Kaminski közeli lövése az oldalhálóba csapódott.

Szünet után már közel sem volt olyan éles a lengyelek játéka, mint korábban, a franciák ezzel szemben egyre aktívabbak lettek. Mbappé nagyon élt, szinte nem volt olyan támadás, amelyben ne játszott volna valamilyen szerepet. A 74. percben főszereplővé lépett elő – lengyel támadás után vezettek kontrát a franciák, Dembélé a bal oldalon üresen maradt Mbappénak passzolt, aki 14 méterről jobbal a rövid felsőbe lőtt (2-0). Ezzel el is dőlt a meccs. A hosszabbításban Mbappé még egyszer beköszönt, majd a hosszabbítás hosszabbításában Lewandowski rúghatott 11-est, kétszer is – a második már be is ment. Magabiztosan jutott tovább a címvédő.