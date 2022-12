Már a játékvezetők kijelölése is kisebb (vagy inkább nagyobb) felhördülést keltett. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) ugyanis több olyan játékvezetőt is beválogatott a vb-keretbe, akik az elmúlt időszakban mindent elkövettek, hogy ártsanak a "szakma", a futball jó hírnevének. Csak néhány példa. Ott van a tornán az a szlovén Slavko Vincic, aki Frankfurt-Glasgow Rangers Európa-liga-döntőben (1-1 - büntetőkkel 5-4) nem adott meg egy 11-est, és elmaradt a részéről egy kiállítás - erősen befolyásolva így a végeredményt. De az idei Internezionale-Barcelona (1-0) Bajnokok Ligája-mérkőzés hajrájában nem adott meg egy egyértelmű 11-est a spanyoloknak - ezzel elmaradt a vélhető egyenlítés, a Barca pedig később búcsúzott is az elitsorozattól. Érdekes/szórakoztató személyiség lehet a zambiai Janny Sikazwe aki a Tunézia-Mali Afrika-kupa-meccset (1-0) fullasztotta káoszba.

A játékvezető a 85. percben Mali egygólos előnyénél lefújta a meccset, majd miután jelezték neki, hogy hibázott, újra elindította a játékot, hogy aztán 13 másodperccel a rendes játékidő lejárta előtt ismét lefújja. Hiába tiltakoztak a hátrányban lévő tunéziaiak, a bírói hármas – védőőrizetben – elhagyta a pályát. Már elkezdődött a mérkőzés utáni sajtótájékoztató, amikor a szervezők jelezték: mégis le kell játszani a hátralévő időt (beleértve a játékmegállások miatt ráadást). Jó húsz perccel a lefújás után a mali futballisták vissza is tértek a játéktérre, azonban a tunéziaiak, valamint a zambiai bíró nem – így a negyedik játékvezető rekesztette be véglegesen a mérkőzést. Az Afrikai Labdarúgó Szövetség korrupció gyanúja miatt eltiltotta a zambiait - akit egyébként már 2018-ban is eltiltottak korrupció vádja miatt... Mindegy is, hiszen a vb-n számítanak a szakértelmére.

De találni a bírói keretben többek között az "erős" katari katari, új-zélandi, guatemalai, iráni, gambiai, algériai, hondurasi, egyesült arab emírségekbeli, ruandai bajnokságban edződő játékvezetőt is. Magyar játékvezető egyébként az idei tornán sem tevékenykedik - nem számítva a Nagykárolyban született, román-magyar kettős állampolgárságú bírót, Kovács Istvánt.

Furcsán használják a VAR-t az illetékesek: ami az egyik meccsen már les, a másikon egyvonal. De hasonló a helyet a 16-oson belüli kezezéseknél, "birkózásoknál": ami az egyik VAR-szakember szerint büntető, az a másik szerint még belefér a szabályos keretek közé. Továbbá több mérkőzésen is megtörtént, hogy jónéhány passz, több percnyi folyamatos futball után szakították meg a játékot a VAR-szobában ülök, és hívták ki videózni a játékvezetőt. Erre tökéletes példa a kurtán-furcsán véget érő Tunézia–Franciaország (1-0) csoportmeccs. Antoine Griezmann a 98.percben egyenlített a franciáknak. Az ilyenkor szokásos gólöröm után a szomorú tunéziai játékosok elvégezték a középkezdést, majd néhány másodperc játék után az új-zélandi Matthew Conger játékvezető lefújta a mérkőzést.

Aztán viszont jelezte is, hogy inkább kimegy megnézni a gól felvételét, s végül visszavonta a találatot, mondván, Griezmann lesen volt az akció indulásakor. Ezt követően pedig az egyszer már lefújt mérkőzésen szabadrúgással folytatódott a játék, s nagyjából fél perc után Conger végleg lefújta a meccset. Néhány órával később a Francia Labdarúgó Szövetség hivatalosan is panaszt nyújtott be a FIFA-nál a történtek miatt, mert a szabályok szerint nem lehetett volna használni a VAR-t a gól érvényességének megállapítására, miután a játék újraindult...

"Mint mindig, a minőség az első elve alapján válogatunk, a kijelölt játékvezetők tehát a legmagasabb szintet képviselik a világon” - adott betekintést a válogatás folyamatába az egykori legendás olasz játékvezető, Pierluigi Collina, a nemzetközi szervezet játékvezetői bizottságának elnöke. Bízzunk benne, hogy őszintén hisz a fennkölt mondatokban...

A vasi futballtársadalom által ismert és elismert Kovács "Joe" Zsolt 12 évet bíráskodott a megyei futballban - a megyei I. osztálytól a megyei III. osztályig. 2009 óta fújja a sípot a szombathelyi amatőr kispályás bajnokságban. Rendszeres szereplője az olyan nagy presztízsű teremtornáknak, mint például a Szilveszter Kupa, a Szarka Zoltán emléktorna, vagy éppen a Tutto Bene Scarpe Kupa. Szinte nincs is olyan futballista a megyében, aki ne ismerné, vagy akit ő nem ismer...

- Szeretem a játékvezetést, szeretem a futballt, természetesen nagy izgalommal vártam a vb-t - jelezte Kovács Zsolt. - Készültem a tornára, előzetesen több érdekesnek tűnő mérkőzést is kijelöltem magamnak, amiket semmiképpen sem akartam kihagyni - de a meccsek jelentős részt amúgy is megnéztem a tévében. Persze akárcsak a futballtársadalom nagy részét, engem is sok minden zavar a katari vb-n - de azt azért leszögezem, tetszik a torna.

- Érdekes megélni a 10-12 perces, néha teljesen érthetetlen hosszabbításokat. A brazil Raphael Claus például az Anglia-Irán csoportmeccsen a 117. percben, 6-2-es állásnál kezdett el videózni... - váltott át a játékvezetésre Kovács Zsolt. - A FIFA azért vezette be a hosszabbításokat, hogy növelje tiszta játékidőt, hogy elejét vegye az időhúzásoknak - de nem igazán sült el jól a dolog.

Kiszámíthatatlan, hogy meddig tart egy meccs, hogy meddig tartalékoljon az erejével egy játékos, hogy mire időzítse az utolsó cseréit az edző. Nem egységes a hosszabbítások megállapítása, úgy tűnik, minta a játékvezetők szubjektív döntésén múlna, hogy meddig ketyeg az óra. Ugyancsak alkalmazhatnák egységesebben a szabályokat a VAR-szobába ülő játékvezetők - itt is érzek némi zavart. Ráadásul ami szembetűnő, hogy sokszor hosszú percekre van szükségük a videózó bíróknak, hogy döntésre jussanak, hogy szóljanak a játékvezetőnek, és rendre hosszú tanakodás előzi meg ilyenkor a játékvezető döntését is. De az is feltűnt, hogy ha a játékvezető kimegy a képernyőhöz, akkor rendre helyben hagyja a VAR "utasítását". Alapvetően jó dolognak tartom a videóbíró alkalmazását, de így, ebben a formában nem igazán működik - nem is beszélve arról az idegesítő vonalazásról, amikor a VAR-szoba megpróbálja bebizonyítani az igazát...

- Vegyesnek ítélem a játékvezetők teljesítményét - folytatta a népszerű Joe. - Tökéletesen látni, hogy kik a Bajnokok Ligája-, Európa-liga-szintű bírók. A minőségi futballhoz szokott bírók csendben teszik a dolgukat, van tekintélyük, gyorsabban döntenek. Míg a szerényebb tudással, tapasztalattal rendelkező játékvezetők mintha izgulnának. Tudják, hogy 50-60 kamera veszi őket, teátrális mozdulatokkal dirigálnak, mindent megmagyaráznak a játékosoknak - egy szabadrúgás elvégeztetése például hosszú perceket emészt fel náluk, mert minden egyes játékosnak megmagyarázzák, hová kell állnia, mit tehet, mit nem tehet...

De például egy ütközésnél is könnyebben fúj a sípjába mondjuk egy salvadori bíró - tördelve ezzel a játékot -, míg egy BL-spori nem szakítja meg a játékot egyből, ha az egyik focista a földre huppan. És ami szintén szembetűnő, a "messzi földről érkezett" játékvezetők alaposan tisztelik a nagyobb csapatokat, a nevesebb játékosokat - amire például egy BL-meccsen nem látunk példát. Persze tudjuk jól, hogy vb-ről beszélünk, és ilyenkor a világ minden tája képviseli magát a bírói keretben - de ha rajtam múlna, több európai játékvezetőnek szavaznék bizalmat. Egyébként biztos vagyok benne, hogy az egyenes kieséses szakaszra alaposan megrostálják a bírókat, ekkor már tényleg csak a legjobbakat hagyják működni. Figyeljük csak meg, sokkal kevesebb lesz a hiba.

- Én egyébként mindig figyelem a játékvezetőket. Sokakról olvasok, figyelem a pályafutásuk alakulását, néha csak azért nézek meg egy meccset, hogy lássam, a kedvencem hogyan működik. Az ász nálam az olasz Daniele Orsato - nemrégiben például parádésan levezette a Roma-Lazio rangadót, ami azért nem egy piskóta meccs. De kedvelem a francia Clément Turpin, illetve a lengyel Szymon Marciniak stílusát - utóbbi egyébként nagyszerű szezont teljesít, jó esélyt látok arra, hogy akár a vb-döntőt is rábízzák.

Nagyon szerettem korábbról az olasz Pierluigi Collinát - akit nem irigylek azért, hogy most hivatalból kell védenie a mundér becsületét... Nem tetszik, hogy magyar játékvezető ezen a tornán sincs. Mert szerinten igenis vannak kifejezetten jó magyar bírók, nálam például Andó-Szabó Sándor és Pintér Csaba a legjobb. De az nem az én tisztem megítélni, hogy az elmúlt évek nagy tornáiról mért mellőzik látványosan a magyar bírókat - lehet, hogy nem szakmai, hanem sportdiplomácia okai vannak - zárt fejtegetését Kovács Zsolt. Akit egyébként arra is megkértünk, hogy jósolja meg a vb-győztest.

- Nálam Brazília a favorit, de Argentína is komoly erőt képvisel. De mivel óriási Manchester United-szurkoló vagyok, ezért az angoloknak szorítok! - jelezte Joe.