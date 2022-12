Horvátország már a 2018-as vb-n is meglepte a mezőnyt, a világot az ezüstérmével – és már Oroszországban is hasonló „sorminta” alapján haladt előre. Akkor a nyolcaddöntőben Dániát, a negyeddöntőben pedig Oroszországot verte meg hosszabbítás után, 11-es párbajban. Most Katarban a nyolcaddöntőben Japán, majd a negyeddöntőben Brazília hajtott fejet „természetesen” szintén hosszabbítás és 11-es párbaj után.

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapatában már harmadik szezonját tölti Boris Barac – a kétszeres bajnoki aranyérmes, egyszeres kupagyőztes 30 éves horvát magasember közönségkedvencnek számít. Barac abban bízik, hogy a horvát „csoda” az argentinok ellen is folytatódik.

– Gyerekkorom óta szeretem a focit, természetesen én is rajongok a horvát válogatottért, igyekszem a nemzeti csapatunk minden meccsét megnézni, volt szerencsém például az oroszországi vb-n a helyszínen is buzdítani a válogatottat – mondta Boris Barac. – Nem vagyok meglepve a Katarban elért jó eredmények miatt – hiszen jó csapatunk van, remek a játékosok mentalitása, nincs lehetetlen a válogatott előtt! A kedvenc játékosom Modric, győztes karakter, klasszikus vezér, egyben a igazi csapatember. Horvátországban nagyszerű a hangulat, mindenki vb-lázban ég – napi kapcsolatban állok a családommal, a barátaimmal. Minden faluban, városban közös tévénézések, szurkolások vannak – sokan pedig most utaznak el Katarba, hiszen két meccs még biztosan vár a csapatra! Tisztában vagyok vele, hogy Magyarországon, itt Vas megyében is komoly horvát közösség él, akik szintén szorítanak a horvátokért – sok üzenetet kapok tőlük is. Jól esik, hogy ennyien együtt éreznek a horvátokkal! Az elődöntő nehéz lesz, de szerintem le tudjuk győzni Argentínát. A játékosok tele vannak önbizalommal, ami érthető is, miután búcsúztaták a legnagyobb favoritnak számító Brazíliát. Hiszek abban, hogy megnyerhetjük a világbajnokságot – az egész ország hisz benne, és tudom, hogy a válogatott tagjai is hisznek benne!

A negyeddöntőben Argentína is megszenvedett Hollandiával, 2-2-es eredmény után következett a hosszabbítás, amelyen nem esett gól – végül a 11-es párbajt 4-3-ra az argentinok nyerték. Érdekesség, hogy a horvát és az argentin válogatott a 2018-as vb-n már a csoportkörben összecsapott, akkor simán, 3-0-ra nyertek a horvátok – Modric és Messi akkor is a pályán volt.