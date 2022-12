A két együttes ötször mérkőzött már meg egymással - egy döntetlen mellett mindkettőnek két győzelme van -, ezekből kettő világbajnoki csoportmérkőzés volt. Az 1998-as tornán a dél-amerikaiak 1-0-ra nyertek, az európai csapat 2018-ban 3-0-val vágott vissza. Az akkori horvát gólszerzők közül Luka Modric változatlanul alapembernek számít, Ante Rebic valamint Ivan Rakitic azonban nincs ott Katarban. Rakitic már visszavonult a válogatottságtól, Rebicet pedig nem jelölték a vb-keretbe.

A három barátságos mérkőzésük szorosan alakult, az elsőn, 1994 nyarán gól sem született Zágrábban, 2006 márciusában, Bázelben a horvátok nyertek 3-2-re, 2014 novemberében, Londonban az argentinok 2-1-re. A bázeli mérkőzésen mutatkozott be a horvát válogatottban Modric, míg Lionel Messi akkor volt először eredményes az argentin nemzeti csapatban, és szintén az ő nevéhez fűződik a londoni összecsapás győztes dél-amerikai találata. Messi és Modric külön párharcának ez lehet a 27. fejezete, ezekből 22-szer az El Clásicón, a Real Madrid és az FC Barcelona összecsapásán találkoztak. A statisztikát tekintve Modric áll jobban, 12 győzelemmel, 5 döntetlennel és 9 vereséggel.

A kétszeres vb-aranyérmes (1978, 1986) és három alkalommal döntős (1930, 1990, 2014) Argentína mind a négy korábbi elődöntős meccsén jobbnak bizonyult ellenfelénél, a legutóbbi két alkalommal tizenegyespárbajban. A hazai rendezésű, 1978-as tornán a második csoportkört követően jutott fináléba.

Argentína a legutóbbi 41 mérkőzéséből - a rendes játékidőt tekintve - 28 győzelem és 12 döntetlen mellett csak egyet veszített el, mégpedig a mostani tornán, melyet a Szaúd-Arábiától elszenvedett 2-1-es vereséggel indított. Utána a csoportkörben egyformán 2-0-ra kerekedett Mexikó, majd Lengyelország fölé, a nyolcaddöntőben 2-1-re győzte le Ausztráliát, a negyeddöntőben 2-2 után tizenegyespárbajban Hollandiát. A vb-k történetében az argentinok vettek részt a legtöbb büntetőpárbajban, ezekből ötöt nyertek meg és csak egyszer szenvedtek vereséget, 2006-ban a házigazda németektől. Utóbbi meccsen Lionel Messi és a mostani szövetségi kapitány, Lionel Scaloni a kispadról szurkolt a honfitársaknak.

A dél-amerikaiak több mint egy éve minden meccsükön szereznek gólt, az azóta lejátszott 14 találkozójukon 35-7 a gólkülönbségük. A horvátoknak különösen Messire lesz érdemes figyelniük, aki veretes múltja mellett jó formát mutat Katarban, ahol négy gólnál és két gólpassznál jár már, és ezzel az argentinok kilenc vb-találata közül hatból vette ki a részét közvetlenül. A támadó a legutóbbi kilenc válogatott mérkőzése közül nyolcon volt eredményes - a lengyelek elleni vb-csoportmeccs a kivétel, amelyen 0-0-nál büntetőt vétett -, ezeken összesen 14-szer talált az ellenfelek kapujába.

A horvátok a harmadik vb-elődöntőjükre készülhetnek, 1998-ban még 2-1-re kikaptak a rendezőként később aranyérmes franciáktól, 2018-ban viszont hosszabbítás után 2-1-re legyőzték az angolokat. A horvát együttes a legutóbbi 21 találkozójából - a rendes játékidőt tekintve - 12 győzelem és 8 döntetlen mellett csak egyet veszített el, tehát argentin ellenfeléhez hasonló formát mutat. A horvátok nem feltétlen jönnek zavarba, ha nem ők szerzik a találkozó első gólját, legutóbbi kilenc mérkőzésükön ez hétszer az ellenfélnek sikerült ugyanis, kétszer pedig 0-0-ra végeztek. Utóbbi két gól nélküli döntetlen Katarban, a csoportkörben született a másik ágon elődöntős Marokkóval, illetve Belgiummal szemben, míg a két fellépés között 4-1-re legyőzték Kanadát. Az egyenes kieséses szakaszban előbb Japánt, majd Brazíliát múlták felül, egyformán tizenegyespárbajban. Ezekkel együtt már négy ilyenben vettek részt, mindannyiszor ők nyertek. Ezeken a horvátok és ellenfeleik is 18 tizenegyest végezhettek el, de amíg ők 14-et berúgtak (77,7 százalék), addig ellenfeleik csupán nyolcat (44,4 százalék).

Horvátország a legutóbbi kilenc mérkőzése közül, amelyet nagy torna - vb vagy Európa-bajnokság - egyenes kieséses szakaszában játszott, nyolc nem ért véget a rendes játékidőben. A ráadásokat követően az együttes a három Eb-meccsét elbukta, öt vb-találkozóját követően viszont ünnepelhetett.

Ami, vagy inkább aki az argentinoknak Messi - a győzelem és a továbbjutás legfőbb biztosítéka -, az a horvátoknál Modric, valamint Ivan Perisic. Előbbi a vb-k történetében egyedüliként volt eredményes háromszor büntetőpárbajban, a másik az olasz Roberto Baggio lehetne, ő azonban az 1994-es döntőben hibázott. Perisic Katarban még csak egy gólnál jár, összesen viszont már hatnál - amivel beérte a horvátok legjobbját, Davor Sukert -, ezekből ötöt a második félidőben szerzett. A támadó négy éve az elődöntőben góllal és gólpasszal vette ki a részét a 2-1-es győzelemből. A horvátoknál főszerephez juthat a kapus Dominik Livakovic, aki Katarban már 20 védésnél jár - csak a lengyel Wojciech Szczesny előzi őt meg 24-gyel -, illetve a büntetőpárbajban négyszer hárított. De a cserejátékos Mislav Orsic is főszereplővé válhat, ő eddig csak 28 percet játszott Katarban, mégis van két gólpassza.