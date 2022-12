Lloris a franciák csapatkapitányaként természetesen osztozott társai örömében, amiért Kane kihagyta a 11-est a meccs hajrájában, később azonban felvette a kapcsolatot a támadóval, akivel közel tíz éve együtt szerepel az észak-londoniaknál, s aki láthatóan el volt keseredve a lefújás után.

"Nehéz időszak ez az angol válogatottnak és Harrynek" - mondta kedden a 35 éves Lloris. "Ennél többet nem is kell mondanom. A mérkőzés után üzenetet váltottunk. Nem volt könnyű megtalálni a megfelelő szavakat. Szüksége volt egy kis időre, hogy feldolgozza a történteket."

Lloris hozzátette: szerinte Kane büszke lehet arra, amit a válogatottért tett, és biztos abban, hogy túljut ezen a fiaskón.

A két játékos december 26-án, a Brentford elleni bajnokin már ismét együtt lép pályára a Tottenhamben.

"A futball történetében jónéhány topjátékos hagyott ki büntetőt, így Lionel Messi és Cristiano Ronaldo is. Kétségem sincs afelől, hogy Harry összeszedi magát, és a jövőben is segíti a Tottenham, valamint a nemzeti csapat sikereit" - tette hozzá Lloris, aki a franciák szerdai, Marokkói elleni vb-elődöntőjére készül.