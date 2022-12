Kanada–Marokkó 1-2 (1-2). Katar, Doha, al-Tumama Stadion. labdarúgó-világbajnokság, F csoport, 3. forduló, vezette: R. Claus (brazil).

Kanada: Borjan – A. Johnston, Vitória, K. Miller – Buchanan, Kaye (Hutchinson, 65.), Osorio (Laryea, 66.) , Adekugbe – Hoilett, Larin (J. Davies, 61.), A. Davies. Szövetségi kapitány: John Herdman.

Marokkó: Bunu – Hakimi (Dzsabran, 85.), Agerd, Szaissz, Mazraui – Szabiri (Amallah, 65.), Amrabat, Unahi (el-Jamik, 76.) – Zijes, en-Nesziri, Bufal (Abuklal, 61.). Szövetségi kapitány: Valid Regragi.

Gólszerzők: Agerd (öngól, 41.), illetve Zijes (4.), en-Nesziri (23.).

Potyagóllal kezdődötten a mérkőzés. Az 5. percben röviden kapta meg a labdát Borjan, a kanadaiak kapusa, majd nemes egyszerűséggel Zijesnek passzolt, a csatár pedig könnyedén, 24 méterről az üres kapuba emelt (0-1).A 15. percben Hoilett játszotta meg Larint, aki megiramodott a jobb szélen, beadásáról Buchanan maradt le centikkel a hosszú oldalon. A 23. percben Hakimi labdájával en-Nesziri ugrott ki, majd 15 méterről a hálóba lőtt (0-2). A marokkóiak többet birtokolták a labdát, a kanadaiak nem tudtak helyzetbe kerülni. A 41. percben szépített Kanada: Adekube cselezte ki védőjét a bal oldalon, laposan tette közére a labdát, ami megpattant Agerd lábát, és Bunu mellett a hálóba vágódott – öngól (1-2).

Szünet után az 58. percben Hoilett adta középre a labdát, Davies még bele is tudott érni, ám nem tudta irányítani a lövést. A 72. percben Hutchinson fejelt, a labda a lécet találta el, majd a gólvonalra pattant. A hajrát aztán nagyon megnyomta a kanadai együttes, a marokkóiak szinte teljesen beszorultak. A ráadásban például a kanadai kapus is felment szöglethez, sőt, Borjan adta be a labdát az egyik szögletnél. A marokkóiak aztán kihúzták a hátralévő időt, így az afrikai együttes meglepetésre csoportelsőként jutott a legjobb 16 közé.