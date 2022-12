"VILÁGBAJNOK - írta az Instagramon. - Egyáltalán nem tudom, hogy kezdjem... Hatalmas büszkeség veled örülni. Köszönjük, hogy megmutattad, soha nem szabad feladni és a végéig küzdeni kell. Világbajnok vagy, tudjuk, hogy évekig mennyit szenvedtél ezért és mennyire akartad!!! Hajrá, Argentína!"

A 34 éves Antonela Roccuzzo a döntő után, a Luszail Stadion gyepszőnyegéről is posztolt néhány fényképet, amelyeken együtt ünnepelnek a férjével és három gyermekükkel, Thiagóval, Mateóval és Ciróval, és a képeken látható a vb-trófea is.

Messi felesége maga is több mint 24 millió követővel rendelkezik a közösségi médiában.

Az argentinok 11-esekkel nyerték meg a vasárnapi döntőt az előző vb-n győztes franciák ellen, a torna legjobbjának választott, 35 esztendős Lionel Messi két gólt szerzett a fináléban.