A Sárvárról induló Stieber Zoltán utánpótláskorú játékosként még 2005-ben szerződött az angol Aston Villához. Megfordult kölcsönben a Yeovil Town együttesében is, majd németországi klubok (Koblenz, Aachen, Mainz, Greuther Fürth, Hamburg, Nürnberg, Kaiserslautern) következtek - a Bundesliga II.-ben 129 mérkőzésen 26 gólt, a Bundesligában 50 találkozón hat találatot szerzet. Aztán 2017-ben az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban, az MLS-ben szereplő DC United futballistája lett, 2019 júliusában bontott szerződést a washingtoni klubbal.

Az MLS-ben 44 összecsapáson ugyancsak hat gólt rúgott. Majd 14 év légióskodás után tért haza Magyarországra, a ZTE együttesével 2019 augusztusában írta alá egy évre szóló szerződését. Majd következett Újpest, aztán a 26-szoros válogatott középpályás az MTK-hoz szerződött. A 34 éves rutinos futballista most is az NB II.-ben a feljutásért harcoló fővárosi kék-fehér klubot erősíti, jól megy neki a játék, 14 bajnokin 7 gólnál tart.

Stieber Zoltán ott volt a magyar válogatottal a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon - emlékezetes gólt szerzett az Ausztria elleni 2-0-ra megnyert csoportmeccsen.

-Érdekesség, hogy van egy ismerősöm, egy volt csapattársam a német válogatott vb-keretében - árulta el Stieber Zoltán. - Niclas Füllkrugról van szó, akivel a Gretuher Fürth, majd a Nürnberg mezében is együtt játszottunk. Jó csapatembernek, szorgalmas, gólerős futballistának ismertem meg, de azt nem gondoltam, hogy eljut a válogatottságig. De lehet, hogy csak későn érő típus, hiszen 29 évesen debütált a válogatottban, pályafutása jelentős részét a másodosztályban töltötte. Örülök a sikerének. Nagyszerű szezont fut a Werder Bremenben, és a vb-n is bizonyította, hogy lehet rá számítani, hiszen háromszor lépett pályára csereként, két gólt szerzett.

- Visszatérve a német válogatott vb-szereplésére, nehéz felállítani a pontos diagnózist - folytatta Stieber Zoltán. - Azt azért tudni kell, hogy a német futballiták szinte a bajnoki meccsekről utaztak ki a vb-re, nem sokat készülhetett együtt a válogatott. Továbbá a szakmai stábnak több minőségi, támadó szellemű, gólerős játékosról kellet lemondania sérülés miatt - gondolok itt például Timo Werner, Florian Wirtz vagy éppen Marco Reus hiányára. Úgy tűnik, hiányoztak a góljaik. Azt sem árt tudni, hogy a német válogatott mindig plusz teherrel lép pályára a nagy tornákon - a szurkolók, a média munkatársai rendre a végső győzelemre esélyes csapatok között emlegeti a társaságot. Pedig nem lehet mindig nyerni. Ráadásul egy vb-n, egy Eb-n apróságok döntenek.

- Nagyon fontos a jó rajt. Németország pedig ugye az első vb-meccsén úgy kapott ki 2-1-re Japántól, hogy számtalan komoly ziccert elpuskázott. Aztán következett Spanyolország, amely ellen kellett a jó eredmény, de azért ki nem támadhattál - az 1-1-es eredmény összességében nem volt rossz. A végén aztán már nem a saját kezében volt a sorsa a csapatnak, amely a maga részét ugyan megoldotta, 4-2-re megverte Costa Ricát, de mivel a másik meccsen Japán legyőzte Spanyolországit, így hiábavaló volt a német győzelem. De a Costa Rica elleni meccs is jól mutatja, hogy nem igazán volt szerencséje Németországnak Katarban, hiszen három kapufát is rúgott. Hallom sokaktól, hogy a német csapatból ezúttal hiányoztak az igazi vezérek, a győztes karakterek. Ebben sem vagyok biztos, mert kiváló futballisták vannak a német válogatottban, akik szinte mindannyian kulcsembernek számítanak klubcsapataikban.

- Persze most nagy a felháborodás, értetlenség Németországban, de a sportág vezetői nem fognak kapkodni, amúgy sem jellemző rájuk - folytatta Stieber Zoltán. - Mért is tennék? Hiszen a német klubfutball, a Bundesliga magas szintet képvisel. A válogatott tele van jó játékosokkal - a bő keretben is akad minőség. Jól működik az utánpótlásképzés, egyre bukkannak fel a fiatal tehetségek. Szerintem az illetékesek összeülnek, átbeszélik a problémákat - és hasznosítják a tapasztalatokat. Abban sem vagyok biztos, hogy Hansi Flick szövetségi kapitányt leváltják. 2024-ben Németország rendezi az Európa-bajnokságot, szerintem addig rendezi a sorait a német futball - és megerősödve kerül ki a mostani kudarcból. Egyébként még egyszer mondom, kis szerencsével alakulhatott volna sokkal jobban, szebben is német válogatott vb-szereplése.