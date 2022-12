Calvo Rodriguez Juan Ramon ismert, elismert alakja a magyar és a nemzetközi futsalnak. A 40 éves, Juanra „művésznévre” hallgató spanyol szakember játékosként megfordult Spanyolország élcsapataiban, bajnokságot és kupát nyert hazájában, valamint a futsal Bajnokok Ligájában is diadalmaskodott. A spanyol válogatottal Európa-bajnokságot nyert. A gólerős játékos 30 évesen, 2012-ben érkezett meg Győrbe, hogy aztán az ETO gárdájával szinte mindent megnyerjen: ötször a bajnokságot, ötször a kupát és bejutott a csapattal a BL négyes döntőjébe. És az edzői pályafutása is eredményesen alakul: 2019 nyarán lett a Haladás VSE trénere, azóta két bajnoki címet, és két kupagyőzelmet gyűjtött be a zöld-fehérekkel.

– Madridban nőttem fel, gyerekként természetesen nagypályán is fociztam, a Real Madrid nagy szurkolója vagyok – jelezte Juanra mester. – Ám korán futsalra váltottam, ennek megfelelően nagypályás fociban nem tekintem magam szakértőnek. De, mint szurkoló természetesen követem a spanyol futball történéseit. Előzetesen a hazai közvélemény azt várta, hogy legalább a négy közé bejut a válogatott. Ami szerintem reális elvárás volt, hiszen a vb-selejtezőkön remekül teljesített, biztosan nyerte meg a csoportját, többek között Svédország és Görögország előtt. De kifejezetten jól szerepelt a Nemzetek Ligájában is, szintén megnyerte a csoportját Portugália, Svájc és Csehország előtt – bejutott a négyes döntőbe. Ezek után érthető a csalódottság otthon, hiszen a vb-n játszott négy meccséből csak egyet nyert meg Luis Enrique csapata.

– Hogy mi volt a hiba, azt nehéz ilyen messziről, kívülállóként megmondani – folytatta Calvo Rodriguez Juan Ramon. – Nem tagadom, nekem sem tetszik mindig a Barcelona sokpasszos, néha lassúnak tűnő játéka. Márpedig a spanyol válogatott előszeretettel alkalmazza ezt a stílust – ami nem baj, ha jönnek a gólok, az eredmények. Ha viszont, az ellenfél betömörül, és stabilan, keményen, hiba nélkül védekezik, akkor kell, hogy legyen egy B terv. Egy olyan taktika, ami ilyen esetben működik. Például gyorsabb futball, centerjáték, begyakorolt pontrúgásvariáció, átlövés, kontrajáték, bármi, ami eredményre vezet. Azt éreztem, hogy a válogatottnak nem volt B terve, ragaszkodott a saját, begyakorolt stílusához – akkor is, ha nem működött. Sokan most a szövetségi kapitány szemére vetik azt is, hogy több olyan játékost sem vitt ki a vb-re, akiknek talán helyük lett volna a tornán. Sergio Ramos nevét emlegetik a legtöbben, de Thiago Alcantara, Gerard Moreno és David de Gea esetében is hasonló a helyzet. Ezzel nem minden esetben értek egyet. Hiszen Ramos helyén a Manchester City két védője, Rodri és Laporte hiba nélkül játszott, a kapuban sem volt gond, de középpályán és a támadósorban is volt elég jó futballista. Szerintem nem ezen múlt a gyengébb szereplés. A másik kritika a szurkolók részéről, hogy túl sok tapasztalatlan fiatal kapott helyet a keretben. Ugyanakkor a szakmai stáb az elmúlt időszakban megpróbálta lerakni a jövő spanyol válogatottjának az alapját – és ebből a vb-n sem engedett. Én inkább úgy érzem, hogy elfáradt a csapat és a szövetségi kapitány kapcsolta, meglepődnék, ha Luis Enrique folytatná a munkát – zárta szavait Juanra.