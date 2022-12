Dél-Korea–Portugália 2-1 (2-1). Al Rayyan, világbajnoki labdarúgó-mérkőzés, vezette: Tello (argentin).

Dél Korea: Kim Seung-Gyu – Kim Moon-Hawn, Kwon, Kim Young-Gwon (Jun-Ho Son, 81.), Kim Jin-Su – Jung – Hwang, Kang-In Lee (Ui-Jo Hwang, 81.) – Jae-Sung Lee (Hee-Chan Hwang, 66.), Gue-Sung Cho (Yu-Min Cho, 93.), Heung-Min Son. Megbízott szövetségi kapitány: Sergio Costa.

Portugália: Costa – Dalot, Pepe, Antonio, Cancelo – Neves (R. Leao, 65.) – Horta, Matheus (Palhinha, 65.), Vitinha (Carvalho, 81.), Joao Mario (B. Silva, 81.)– Ronaldo (A. Silva, 65.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos.

Gólszerzők: Kim Young-Gwon (27.), Hee-Chan Hwang (91.), ill. Horta (5.).

Portugália korán előnybe került (0-1), ám a folytatásban kényelmes futballra váltott. Dél-Korea próbált újítani, de csak átlövésekből, pontrúgásokból tudott veszélyeztetni – egy szöglet utáni szerencsés góllal ki is egyenlített (1-1). A második félidő sem hozott sok említésre méltó eseményt, ám a hajrában, szinte a semmiből, egy kontrából megszerezte a győzelmet Korea (2-1).

Ghána–Uruguay 0-2 (0-2). Al-Wakrah, világbajnoki labdarúgó-mérkőzés, vezette: Siebert (német).

Ghána: Ati-Zigi – Baba, Salisu, Amartey, Seidu – Abdul Samed (Kyereh, 72.), Partey – J. Ayew (Sulemana, félidőben), A. Ayew (Bukari, félidőben), Kudus (Fatawu, 98.) – Williams (Semenyo, 72.). Szövetségi kapitány: Otto Addo.

Uruguay: Rochet – Olivera, Coates, Giménez, Varela – Bentancur (Vecino, 34.) – Valverde, de Arrascaeta (Gomez, 80.) – Nunez (Canobbio, 80.), Suárez (Cavani, 66.), Pellistri (de la Cruz, 66.). Szövetségi kapitány: Diego Alonso.

A mérkőzés 20. percében videózás után 11-eshez jutott Ghána, amit André Ayew kihagyott, majd két perccel később Nunez gólba tartó lövését hatalmasat mentve Salisu vágta ki. A 27. percben már ő sem segíthetett, De Arrascaeta közelről fejelt Ati-Zigi kapujába (0-1), és nem sokkal később kapáslövése is utat talált a ghánai ketrecbe (0-2). Lépéskényszerbe került Ghána, továbbjutásra állt Uruguay. Szünet után is inkább a dél-amerikaiak álltak közelebb a gólszerzéshez. A 80. perctől vált egyre veszélyesebbé Ghána, de nem talált be. Dél-Korea bravúrgyőzelme miatt Uruguaynak még egy gól kellett volna a továbbjutáshoz, azonban nem tudta begyötörni, így óriási meglepetésre Ghána mellett Suárezék is kiestek.

A H csoport végeredménye: 1. Portugália (6-4) 6 pont, 2. Dél-Korea (4-4) 4, 3. Uruguay (2-2) 4, 4. Ghána (5-7) 3.

Nyolcaddöntők

A hétvégén már a nyolcaddöntőkkel folytatódik a torna.

Menetrend, szombat: Hollandia–Egyesült Államok 16.00, Argentína–Ausztrália 20.00. Vasárnap: Franciaország–Lengyelország 16.00, Anglia–Szenegál 20.00.