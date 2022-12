Marokkó–Portugália 1-0 (0-0). Doha, al-Tumama Stadion, 44198 néző, világbajnoki labdarúgó-mérkőzés, negyeddöntő, vezette: Tello (argentin)

Marokkó: Bunu – Hakimi, el-Jamik, Szaissz (Dari, 57.), Attijat Allah – Amrabat – Unahi, Amallah (Seddira, 65.) – Zijes (Abuhlal, 82.), en-Nesziri (Benun, 65.), Bufal (Dzsabran, 82.). Szövetségi kapitány: Valid Regragi.

Portugália: Diogo Costa – Dalot (Horta, 79.), Pepe, Rúben Dias, R. Guerreiro (Joao Cancelo, 51.) – Otávio (Vitinha, 69.), Neves (Cristiano Ronaldo, 51.) – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Félix – Goncalo Ramos (R. Leao, 69.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos.

Gólszerző: en-Nesziri (42.. Kiállítva: Seddira (90+3.).

A marokkóiak elképzelése szerint alakult az első félidő, ugyan a portugál csapat játszott mezőnyfölényben, de komoly veszélyt egészen a hajráig nem tudott teremteni. A marokkóiak is vezettek akciókat, ha pedig arra volt szükség, fegyelmezetten visszazárkóztak. A 42. percben 42. perc: bal oldalról érkezett az ívelés a portugál ötösre, Diogo Costa rosszul jött ki a kapujából, en-Nesziri megelőzte őt és Rúben Diast is és magasra felugorva a kapu közepébe fejelt (1-0). Három perc múlva Bruno Fernandes jobb oldali lövése meglepte a kapust, és a labda a lécről jött ki. Szünet után pár perccel a portugál kapitány pályára küldre Cristiano Ronaldót is. Az 58. percben Goncalo Ramos szabadon fejelhetett egy jobb oldali beadás után, de nem találta el a kaput. Egykapuzott a portugál együttes, de a marokkói gárda szívósan, fegyelmezetten védekezett. Sőt, a ráadásban Abuhlal egyedül vezette a portugál kapusra a labdát,de Diogo Costa kezébe lőtt. A nyolcperces ráadást pedig kibbekelték a marokkóiak, akik óriási bravúrt végrehajtva, Spanyolország után tehát Portugáliát is legyőzték és ott vannak a legjobb négy között. Az afriaki együttes összesen egy gólt kapott a vb-n – az is öngól volt.