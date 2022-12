A katari vb-n a negyeddöntőben kiesett dél-amerikai válogatott kispadjáról távozott Tite, miután a legnagyobb esélyesek közé sorolt csapata tizenegyespárbajban alulmaradt Horvátországgal szemben. A szövetségi kapitány már a torna előtt kijelentette, hogy függetlenül a vb-n elért eredménytől nem folytatja tovább a munkát a nemzeti csapatnál.

Az elmúlt napokban több olyan neves külföldi szakember neve is felmerült az utódjelöltek között, akikre Ronaldo szívesen bízná rá a válogatott irányítását, de hangsúlyozta, hogy a döntés nem az ő kezében van.

"Szívesen látnék a brazil válogatott szövetségi kapitányaként olyan neveket, mint Josep Guardiola, Carlo Ancelotti vagy José Mourinho, de nem én választok, majd meglátjuk, mi fog történni. Ezek a nevek Brazíliában merültek fel, azt sem tudom, hogy valóban a jelöltek között szerepelnek-e vagy sem" - nyilatkozta.

Hozzátette: ő személy szerint semmilyen problémát nem lát abban, hogy külföldi edző irányítsa a brazil válogatottat, a szövetségi kapitány ügyében viszont nagy vitát vár hazájában.

Az ötszörös (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) vb-aranyérmes, kétszer második (1950, 1998) és kétszer harmadik (1938, 1978) brazil válogatott több mint százéves történetében a csapatot irányították már külföldi edzők, de több évtizeddel ezelőtt, és akkor is csupán epizódszerephez jutottak.

A Selecao legutóbbi vb-sikere óta érmet sem szerzett még, négyszer (2006, 2010, 2018, 2022) a negyeddöntő jelentette számára a végállomást, míg 2014-ben házigazdaként lett negyedik. Ronaldo kiemelte, hogy a horvátok elleni negyeddöntőben csupán egy dolog hiányzott a brazil csapatból a továbbjutáshoz, méghozzá az, hogy előnye birtokában a lefújásig "okosabban", taktikusabban futballozzon.

A dél-amerikai együttes Neymar góljával a 105. percben, a ráadás első részének a végén szerzett vezetést, a horvátok Bruno Petkovic révén a 117. percben, az első és egyetlen kaput eltaláló lövésükből egyenlítettek.

Csalódottságában Neymar válogatottbeli jövőjét illetően nem tudta egyértelműen kijelenteni, hogy pályára lép-e még a nemzeti csapatban, amelyben eddig a Paris Saint-Germain támadója 124-szer játszott és 77-szer volt eredményes. A gólokat tekintve a brazil örökrangsor első helyén beérte az élő legendát, a háromszoros világbajnok Pelét.

Ronaldo kifejtette: megérti, hogy Neymar most még "nagyon ideges" az eredmény miatt, és normálisnak tartja, ahogyan jelenleg érez. Viszont biztos benne, hogy végül nem mondja le a válogatottságot, és még erősebben tér vissza.

"Fiatal, akár a következő világbajnokságon is játszhat. Büszke vagyok rá, ahogyan az elmúlt hat hónapban megmutatta elhivatottságát a brazil válogatott felé" - mondta 30 éves honfitársáról Ronaldo.