Southgate a nyolcaddöntős siker után nem győzte dicsérni játékosait, így kiemelten a 19 éves Jude Bellinghamet, a csatár Harry Kane-t, valamint Phil Fodent és Jordan Hendersont.

"Nem hiszem, hogy bárki is láthatta volna előre, mennyire gyorsan válik érett futballistává Bellingham. Az elmúlt öt hónapban újabb szintet lépett" - nyilatkozta az angol szövetségi kapitány, majd rátért arra, hogy szombaton a négy évvel ezelőtt győztes franciákkal kell szembenézniük.

"Ez a lehető legnagyobb kihívás, ami várhat ránk. Ők a címvédők, fantasztikusan tehetséges játékosok egyénileg, és csapatként is. Nagyon nehéz ellenük játszani és gólokat szerezni" - dicsérte Southgate a következő ellenfelet, ugyanakkor kiemelte, a francia csapat nem csak a góllövőlistát vezető Kylian Mbappéból áll.

"Persze ő egy világklasszis játékos és emlékezetes pillanatai voltak már itt, valamint a korábbi nagy tornákon is, de nem szabad megfeledkeznünk Griezmannról, Giroud-ról, illetve a tehetséges, fiatal középpályásaikról sem" - jelentette ki Southgate.

A vb további küzdelmeitől búcsúzó szenegáliak kapitánya a vasárnap esti nyolcaddöntővel kapcsolatban kiemelte, hogy "nagyon erős" angol csapat ellen játszottak, és nem tudtak olyan teljesítményt nyújtani, amire szükség lett volna a továbbjutáshoz.

"Talán volt két-három hiányzónk, akik hozzá tudtak volna tenni egy kis pluszt a játékunkhoz, de nem akarok kifogásokat keresni. Sajnos nem tudtunk gólt szerezni, de szerintem mindenki láthatta, mekkora volt a különbség a két együttes között" - mondta Cissé, és hozzátette, évek munkája van abban, hogy az övék Afrika legjobb válogatottja, de ha a világ legjobb öt csapata közül kerülnek szembe valamelyikkel, akkor "kijózanító" a különbség.

A szenegáli kapitány a saját jövőjét firtató kérdésre kitérő választ adott, szerinte most az a legfontosabb, hogy levonják a tanulságokat ebből a vereségből és a nyolcaddöntős búcsúból.