A Chelsea játékosának otthonába a hétvégén hatolt be néhány fegyveres rabló, amikor a hozzátartozói a házban tartózkodtak. Személyi sérülésről nem számoltak be a brit sajtóorgánumok.

A 27 éves futballista ezért még a Szenegál ellen 3-0-ra megnyert vasárnapi nyolcaddöntő előtt hazarepült, Gareth Southgate szövetségi kapitány pedig közölte:

"Időt kell adnunk neki, hogy megoldja otthon a problémákat. Ez most a legfontosabb, a család az első."

A címvédő franciák ellen szombaton esedékes negyeddöntőig Sterlingnek még van ideje visszatérni Katarba, de Southgate egyelőre nyitva hagyta a kérdést.

"Napról napra figyeljük a történéseket, és reméljük, minél hamarabb újra látjuk Raheemet" - mondta talányosan a szakvezető.