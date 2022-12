H csoport

Dél-Korea–Portugália 16.00 (Tv: M4 Sport), Ghána–Uruguay 16.00 (Duna World).

A már továbbjutó portugálok helyzete a legegyszerűbb: pontszerzés esetén biztos együttese a csoportelsőségük, melyet még vereséggel is megszereznek, amennyiben a másik találkozón nem ghánai siker születik. Annál nagyobb a tét a dél-koreaiaknak, akik eddig egy pontot zsebeltek be, így csak győzelemmel lenne esélyük a nyolcaddöntős szereplés kiharcolására. A másik meccsen Uruguay számára kizárólag a három pont jelenthet továbbjutást, míg Ghána döntetlennel is továbbléphet.

A H csoport állása: 1. Portugália 6 pont, 2. Ghána 3, 3. Dél-Korea 1, 4. Uruguay 1.

G csoport

Kamerun–Brazília, 20.00 (Duna World), Szerbia–Svájc, 20.00 (M4 Sport).

Brazília továbbjutása már biztos, a másik nyolcaddöntős hely viszont a zárófordulóban kel el. A legjobb helyzetben e tekintetben Svájc van, mivel két ponttal megelőzi Kamerunt és Szerbiát, így az esélyek alapján a szerbek ellen már a döntetlen is továbbjutást eredményezhet számára. Ugyanakkor komoly kérdés, hogy az eddig hibátlan brazilok milyen összeállításban és milyen állapotban lépnek majd pályára az afrikai csapat ellen.

A hírek szerint a dél-amerikai válogatott tagjainak jelentős része betegséggel küzd, a szövetségi kapitány, Tite pedig sajtóinformációk szerint már korábban közölte a kerettel, hogy több olyan játékos is lesz a gárda kezdőjében pénteken, aki eddig kevesebb lehetőséget kapott. A kameruniak Szerbia ellen kétgólos hátrányból mentettek pontot, így bizonyították, hogy nehéz helyzetből is képesek kilábalni. A csoport másik mérkőzésén vélhetően Szerbia lép fel majd kezdeményezőként, Sergej Milinkovic-Savicéknak ugyanis – Svájccal ellentétben – csak győzelemmel van esélyük továbbjutni.

A G csoport állása: 1. Brazília 6 pont,. 2. Svájc 3, 3. Kamerun 1, 4. Szerbia 1.