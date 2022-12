"Ez volt az utolsó napom Dél-Korea edzőjeként. - közölte a lefújás után a portugál tréner, aki 2018 óta irányította az ázsiai ország nemzeti csapatát. - Először is kipihenem magam, aztán meglátom, mihez kezdek. Ezt már a játékosokkal és a szövetség elnökével is tudattam. A döntésem már szeptemberben megszületett. Mindenért köszönet a szövetségnek és a futballistáknak, amit értem tettek. A koreai labdarúgásban elég régen fordult elő, hogy egy szövetségi kapitány egy teljes világbajnoki ciklust végig dolgozzon. Mindig is hűek maradtunk a játékstílusunkhoz, ez büszkeséggel és boldogsággal tölt el."

Brazil kollégája, Tite elárulta: egyszerűen nem tudta megállni, hogy fiatal játékosaival ne perdüljön táncra a meccs közben, miután csapata bátor támadójátéka nagy örömmel töltötte el.

"Nagyon fiatalok a játékosaim és megpróbálok az ő nyelvükön beszélni. És az ő nyelvük egy része a tánc. A táncomnak semmi más jelentése nem volt, csak örültem a gólnak, a csapatomnak és a teljesítményüknek. Ez nem volt tiszteletlenség az ellenféllel vagy Paulo Bentóval szemben, akit nagyon tisztelek." - fogalmazott a 61 éves Tite, aki a Richarlison által szerzett harmadik brazil találat után kapcsolódott be játékosai ünneplésébe.

A meccs legjobbjának megválasztott Neymar - aki büntetőből lőtte a második gólt - azt mondta, lépésről lépésre haladnak céljuk, a világbajnoki cím felé.

"Álmodunk a végső győzelemről, és lépésről lépésre haladunk előre. Még három mérkőzés hiányzik, jó helyzetben vagyunk. A sérülésem után megijedtem, hogy már nem léphetek pályára ezen a tornán, de szerencsére rendbejöttem. Minden nap órákig dolgoztam a fizioterapeutákkal és ez kifizetődött." - árulta el a Paris Saint-Germain klasszisa, aki a brazilok első csoportmeccsén szenvedett bokasérülést, és most tért vissza.

Neymar nagy elődjét is megemlítette:

"Pelének a lehető legjobbakat kívánom és remélem, hogy hamarosan újra egészséges lesz. Nincs jól, mi pedig sokat gondolunk rá. Érte is játszunk. Reméljük, velünk örül!"