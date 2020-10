A külföld meghódítására indul a magyar csokigyártó

A világgazdaság új korszaka éles versennyel kezdődik, de ezzel együtt új lehetőségek nyílnak a magyar cégek előtt külföldön – mondta a külgazdasági és külügyminiszter abból az alkalomból, hogy szerdán 30 cég kapott okiratot a külpiaci terjeszkedést segítő állami támogatásról.

Szijjártó Péter az esemény budapesti sajtótájékoztatóján a magyar vállalkozásokat a nemzetgazdaság lelkének, támogatásukat pedig a kormány kötelességének nevezte.

Nemzetközi sikerre elsősorban azok az ágazatok számíthatnak, amelyekben a magyarok egyedülálló teljesítményre képesek, így többek között az informatikában, a mérnöki tudást igénylő területeken, az orvosi eszközök gyártásában, az élelmiszeriparban – tette hozzá.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség közreműködésével a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként 25 milliárd forint vissza nem térítendő támogatási keretösszeggel hirdette meg a Nemzeti exportvédelmi programot. Ennek egyik része a Külpiacrajutási támogatás, amelynek csaknem 2 milliárd forintos keretére 46 cég jelentkezett.



Az egyik ilyen cég a magyar tulajdonú Chocoland, amelynek tevékenysége a nagyüzemi édességgyártástól egészen a kézműves termékekig terjed. Szijjártó Péter közösségi oldalán elárulta, hogy a vállalat a támogatás segítségével Magyarországot követően most többek között Németország, Hollandia és az Egyesült Arab Emírségek piacait célozza meg.

A most támogatott vállalkozások képviseletében elsőként a Cellum Global Zrt. elnök-vezérigazgatója nyilatkozott. Kóka János, a Gyurcsány-kormányok gazdasági minisztere úgy vélte, hogy Magyarország számára a szoftver az egyik legkiválóbb kiviteli cikk, a fejlesztő cégek ugyanakkor állami támogatásra szorulnak.

Mindezt azzal indokolta, hogy a magyar piac kicsi, így a vállalkozásoknak a világpiacon kell helytállniuk, és elegendő forrás híján sokan kénytelenek egy külföldi érdeklődő felvásárlási ajánlatát elfogadni. Ezért is nem Magyarországon jött létre a Tesla, a Skype, vagy a Paypal, és ha születik is hasonló, akkor nem a magyar erősödik meg – fogalmazott. Kóka János szerint ugyanakkor a KKM-nek lehetősége van arra, hogy ezen változtasson.

Az innovatív vállalkozások cserébe jelentős fejlesztéseket kezdhetnek a külföldi piacaikon, miként a Cellum is 3 milliárd forintot fektetett a mobilfizetési technológiák fejlesztésébe az elmúlt években – tette hozzá. A szegedi cégnek nyújtott kormányzati segítséget a térség országgyűlési képviselője is megköszönte. B. Nagy László (Fidesz) szerint a kutatásban és fejlesztésben érdekelt cégek támogatása azért fontos, mert az ilyen források többszörösen megtérülnek és erősítik a magyar cégek piaci helyzetét. A rendezvényen az RTH Versenyabroncs Kft. képviselője is beszélt a fejlesztési terveikről. Kismarty-Lechner Gábor közölte, hogy a támogatásból termékbemutatót és korszerű webáruházat hoznának létre, és megcéloznák a lengyel piacot is.

A székesfehérvári cég a Hankook gumigyártó versenyabroncsainak hivatalos forgalmazója Közép- és Kelet-Európában, és a koreai cég versenyabroncsainak harmadik legnagyobb értékesítője Európában. Vargha Tamás országgyűlési képviselő (Fidesz) szerint a járvány nem a sajnálkozás ideje, hanem a cselekvésé.

Székesfehérvár gazdaságilag erős település, cégei pedig a kormány támogatásaival a nehéz helyzetben is előre tudnak lépni – tette hozzá. A rendezvényszervezéssel foglalkozó XTRM Group Kft. képviseletében Halász Domonkos Gábor azt emelte ki a sajtótájékoztatón, hogy exportálni nem csupán termékeket és szolgáltatásokat lehet, hanem ötletet és tudást is.

A koronavírus kedvezőtlenül érinti a vállalkozásokat, de lehetőséget ad az újragondolásra, és aki ezt ki tudja használni, a járvány végeztével előnnyel kezdheti az új versenyt – fogalmazott. Simicskó István országgyűlési képviselő (KDNP) a válsághelyzetek jelentőségét abban látja, hogy ilyenkor mutatkozik meg az igazi segítség, amelyre a vállalkozók, a családok bármikor számíthatnak. A politikus a nehéz helyzet ellenére is derűlátó, és abban bízik, hogy a kormány segítségével a magyar cégek külföldön is egyre sikeresebbé válhatnak.