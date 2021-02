Az áfacsökkentés hatására országszerte megnőtt a beépíthető telkek iránti igény

A szakértők szerint az intézkedéssel a piaci igényekhez igazodó, megfelelő számú új ingatlan kerülhet a kínálati oldalra.

Már biztos: 2021. január 1-től a 150 négyzetméter alatti új lakások, illetve a 300 négyzetméter alatti, új családi házak áfaterhe 27%-ról 5%-ra csökken; a csok-igénylők pedig még ezt az 5 %-os áfát is visszaigényelhetik. A kedvezmény valamennyi, 2022. végéig megkezdett családi ház, társasház építése esetén érvényes. Az ingatlanbazar.hu két szegedi ingatlankivitelezőt kérdezett meg a kormány napokban bejelentett intézkedéseiről.

A hír hallatán szinte azonnal megnőtt az érdeklődés a családi házak építése iránt- mondta el Győző-Molnár István. Az Ingyen Energia Ház Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, 2020-ban egyébként is megugrott ezen ingatlantípus népszerűsége a Csongrád-Csanádi megyeszékhelyen és környékén. Egyik kiemelendő okként említi, hogy egy újépítésű, nagyobb belvárosi lakás áráért már-már kulcsrakész családi ház kapható az agglomerációban.

Az ingatlanbazar.hu statisztikái megerősítik a szakember állítását: az országos ingatlanportálra kattintó keresgélők a bejelentés óta nagy számban az eladó, beépíthető telkekre vadásznak- és nemcsak megyeszerte.

Győző-Molnár István hozzátette, szakmailag megalapozott döntésnek tartja az október elején napvilágot látott, de csak 2021. január 1-től hatályos rendeletet, mely szerinte a családok lakhatásának biztosításában ez óriási segítség. Az intézkedéssel a piaci igényekhez igazodó, megfelelő számú új ingatlan kerülhet a kínálati oldalra, ami egyben a későbbi, esetleges árnövekedést is kordában tarthatja.

Masa Tamás, a Terra-Ép Kft. ügyvezetője is azt tapasztalja, a szegediek építési kedvét pozitívan befolyásolja a kormány bejelentése, hiszen ez az országban épülő valamennyi lakásra és családi házra vonatkozik, nem csak a rozsdaövezetekre. Ráadásul a legszélesebb kör számára elérhető, és az adócsökkentés jelentős részét a vevők jó eséllyel megkapják a kivitelezőktől.

További jó hír: azok, akik a CSOK-ot is felveszik az új építésű ingatlanjuk megvásárlásakor, még a csökkentett, 5%-os áfatartalmat is visszaigényelhetik; ez jelentős tételnek bizonyul. Csak a példa kedvéért: egy 30 milliós lakásnál a 6,5 milliós megtakarításon túl további 1,5 milliós visszaigénylést jelent, az 50 milliósnál pedig a 11 milliós megtakarítás mellett további 2,5 milliót. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a bankok továbbra is 20% önerőt várnak el a lakáshitel- igénylőktől.

Masa Tamás felhívja a figyelmet egy ugyancsak 2021. január 1-től érvényes szabályozásra is. Ennek értelmében csakis olyan ingatlan kaphatja meg a használatbavételi engedélyt, amely minimum 25%-ban megújuló energiát használ és majdnem nulla az energiaigénye, vagyis a megengedett számértéke éves szinten nem lehet több 100 kilowatt per négyzetméternél. Magyarán: az eddigi CC helyett most már a BB besorolás a cél. Csakis ezen feltétel teljesítése mellett történhet meg a használatbavétel. (Ennél jobb energiahatékonyság természetesen nem kizárt.) Tehát már a tervezésnél számolni kell a napelem- vagy hőszivattyúrendszerrel, illetve más egyéb megoldásokkal.