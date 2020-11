Az otthonteremtési kedvezmények adhatnak támaszt a lakáspiacnak

Az otthonteremtési kedvezmények új lendületet adhatnak a lakáspiacnak, keresleti oldalról például a gyermekeseknek szóló otthonfelújítási program és az illetékmentes lakásvásárlás, kínálati oldalról pedig az 5 százalékos áfa visszavezetése az új lakások vásárlására nyújt támaszt 2021-től – mondta Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) főosztályvezetője, a jegybank novemberi Lakáspiaci jelentését bemutató online sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.

Kiemelte: a munkaerőpiaci kilátások romlása és a jövedelmi helyzet bizonytalansága a második negyedévben érdemben visszafogta a lakások iránti keresletet, a tranzakciók száma a mélypontot jelentő áprilisban csaknem 60 százalékkal csökkent, a nyári hónapokban azonban már éves alapon bővülés volt tapasztalható.

Budapesten a második negyedévben 2,5 százalékkal csökkentek az árak éves alapon és a harmadik negyedévi előzetes számok szintén visszaesést (0,3 százalékosat) mutatnak – hangsúlyozta Nagy Tamás utalva arra, hogy 2013 óta nem volt példa erre.

Újdonság, hogy a bérleti piacon március és szeptember között 60 százalékkal bővült a kiadó ingatlanok száma, ami a turisztikai hátterű rövidtávú bérletek visszaesésével függ össze – jegyezte meg a főosztályvezető. A lakbérek ugyanebben az időszakban Pest belső kerületeiben 11,3 százalékkal mérséklődtek, míg országos szinten összességében 6,9 százalékos volt a csökkenés.

A lakáspiac kínálati oldalát nézve megfigyelhető, hogy egyre kevesebb számban jelennek meg új építések – összegezte Nagy Tamás. Az új engedélyek kibocsátása a harmadik negyedévben a fővárosban és országos szinten is érdemben csökkent, 80 százalékot meghaladó mértékben, illetve közel 50 százalékkal az elsőző év azonos időszakához mérten. Az új átadások az első félévben még pozitív pályán voltak, nem utolsó sorban a korábbi fejlesztések csúszásai miatt is, a harmadik negyedévben azonban már ebben a szegmensben is látható volt a lassulás – mondta.

A fejlesztési aktivitás csökkenése mögött a koronavírus-járvány hatásai mellett Nagy Tamás szerint a lakásáfakulcs 2019 végén tötént visszaemelése és a rozsdaövezeti szabályozás miatti bizonytalanság áll.

Az MNB szerint az ideiglenes, 5 százalékos lakásáfa kulcs visszavezetése 2021-től 20 ezer új lakás árában okozhat csökkenést. Nagy Tamás ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az MNB Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testülete szorgalmazná a kedvezmény hosszabb távra történő bevezetését, ugyanis annak átmeneti jellege minőségi és kapacitásbeli problémákat is okozhat.

Arra is kitért, hogy a társasházak körében végzett felmérésük alapján a lakások 50 százaléka felújításra szorul, ezek több mint háromnegyedét három éven belül tervezik is rendbe hozni. Sok társasháznál a járvány miatti korlátozások miatt nem tudtak belevágni a felújításokba -mondta.

Hozzátette: a megkérdezett társasházak több mint negyede jelezte, hogy fizetési problémákat tapasztaltak a járvány miatt a lakástulajdonosoknál.