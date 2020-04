Buszhiányt hozhat a fővárosi sebességcsökkentés

A Fővárosi Önkormányzat szigoríthat, de csak a KRESZ előírásaival összhangban. Szakmai okokat nehéz találni a sebességkorlátozásra, amely a BKV-t is sújthatja.

Lelassítaná a tömegközlekedés keringési sebességét az 50 kilométer per órás megengedett tempó 30-ra való csökkentése, ezért ebben az esetben több járművet kellene forgalomba állítani az érintett viszonylatokban, hogy adott idő leforgása alatt azonos mennyiségű utas szállítására legyen lehetőség – így kommentálták a Világgazdaságnak BKV-s források azt a fővárosi előterjesztést, amelynek értelmében

a fő- és gyűjtőút-hálózati szerepkört betöltő útvonalak esetében általánosan 50, a mellékúthálózat esetében 30, a lakó-pihenő övezetekben pedig 20 kilométer per órára csökkenhet a maximális sebesség.

A javaslatot jegyző Karácsony Gergely főpolgármester a kezdeményezést azzal indokolta, hogy ezzel visszaszorítható a közúti balesetek gyakorisága, illetve a zaj- és levegőszennyezés is csökkenne.

A változás a fővárosi tömegközlekedésben részt vevő buszokra is érvényes lenne, amelyek számos mellékúton kényszerülnének lassabban közlekedni, de például a ferihegyi gyorsforgalmi úton most még engedélyezett 70-es tábla megszüntetése a népszerű 100E-s járat kihasználtságának is árthat. Ráadásul a zaj- és levegőszennyezési mutatók kizöldülése is kérdéses, mivel kisebb sebességi fokozatban a motorok igénybevétele erőteljesebb, ez pedig nem mérsékli az emissziót. Ezeken felül azzal is számolni kell, hogy az utazással eltöltött idő megugrik, így a közösségi közlekedést használók célba érése – legyen az munkahely vagy iskola – is elnyúlik. A lap tudomása szerint a BKV nem kapott előzetesen tájékoztatást a városháza terveiről.

Egyértelmű, hogy a magasabb sebesség magasabb baleseti valószínűséggel jár, és az is igaz, hogy az egyik legjelentősebb baleseti ok a sebességhatár túllépése. Ugyanakkor 50 és 30 kilométer per óránál nem látom egyértelműen igazoltnak, helytállónak ezt az összefüggést

– nyilatkozta a Világgazdaságnak Borbély Zoltán közlekedési szakjogász.

Szerinte a korlátozásoknak mindig a forgalmi és baleseti adatokra kell épülniük, az általános, egységesen kiterjesztett szabályozás problémás lehet.

„Ha van olyan gyorsforgalmi út, ahol kedvezőtlen a balesetek alakulása, ott indokolt a sebesség csökkentése. A 30-as, 40-es korlátozásokat azonban kerülni kellene.”

Borítókép: A BKV Zrt. új Mercedes-Benz Conecto Next Generation típusú buszai a járművek forgalomba állítása alkalmából tartott rendezvényen a társaság dél-pesti telephelyén 2020. január 20-án