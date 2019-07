Érdemes a Békéltető testülethez fordulni

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, testvér, sógornő és rokon HARCZ ENDRÉNÉ szül.: Nagy Mária rövid betegség után 70 éves korában örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. július 8-án, hétfőn a 15 órai gyászmise után 16 órakor lesz a vasvári temetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük! Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló családja

"Olyan csend van így Nélküled, hogy szinte hallani, amit utoljára akartál mondani." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, tisztelték, ismerték, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama és testvér DÖBREI MIHÁLYNÉ szül. Varga Margit 85 éves korában hosszú türelemmel viselt betegség után elhunyt. Gyászmise 2019. július 9-én, kedden 10.15-kor a Szent Miklós plébánián lesz. Végső nyugalomra helyezése ezt követően 11 órakor a sárvári városi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él, s örökre ottmarad." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VELEKEY JÓZSEFNÉ szül. Borsodi Mária 75 éves korában itthagyott minket. Végső nyugalomra helyezése 2019. július 5-én, pénteken 15 óra 30 perckor lesz az alsósági katolikus temetőben. Lelki üdvéért a gyászmise 14 óra 45 perckor lesz az alsósági katolikus templomban. A szertartást követően kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. BERTA BÉLÁNÉ 89 éves korában elhunyt. Temetése 2019.07.09-én, kedden 12.30-kor lesz a herényi temetőben. A gyászoló család

"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok." Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, szomszédoknak, akik drága szerettünk PARAPATICS LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család

"Egy drága emberi szívben bár minden már néma lett. Mintha halkan ott dobogna most is még a szeretet. Átragyog a szemfödélen, így búcsúzik tőletek: Legyen égi áldásával a jó Isten veletek!" A gyászoló család az emberi elválás fájdalmával, de az Élet Urának akarata előtt alázatosan fejet hajtva tudatja, hogy a szeretett nagymama, anyós, dédimama, testvér, sógornő, keresztanya, unokatestvér, rokon és ismerős ÖZV. JANZSÓ ISTVÁNNÉ szül. Balaton Mária életének 89. évében, 2019. június 30-án, vasárnap hajnalban, a mennyei Atya hazahívó szavát meghallva, befejezte küzdelmes, jóra törekvő földi életét; és a szentségekkel megerősítve az örökkévalóságba költözött. Szeretett halottunk örök üdvéért a temetési gyászmisét 2019. július 5-én, pénteken 16.30-kor mutatjuk be a gyöngyösfalui Szentháromság templomban; holttestét pedig a szentmise után, 17.30-kor szenteljük be és kísérjük utolsó útján nyugvóhelyére Gyöngyösfalu ludadi temetőjében. Egyben köszönetet mondunk azoknak, akik imáikkal mellettünk állnak, és elhunyt szerettünket utolsó útjára elkísérik.

"Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, Az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha senki el nem vehet. Téged elfelejteni soha nem lehet, Csak muszáj az életet élni nélküled. Nem halljuk a hangod, nem látjuk az arcod, Hiába szólítunk, te már azt nem hallod. Virágot viszünk egy néma sírra, De ezzel téged nem hozhatunk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, Hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BALÁZS BÉLA halálának 2. évfordulójára Szerető felesége, leányai és családjaik

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GASZTONYI JÓZSEFNÉ szül. Ivánkovics Jolán 82 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunktól 2019. július 5-én 15 órakor veszünk végső búcsút a celldömölki temetőben. Lelki üdvéért a gyászmise előtte 14 órakor lesz a celldömölki katolikus templomban. Drága emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÜLE JÁNOSNÉ szül. Kovács Irma életének 85. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. július 06-án, szombaton 11 órakor lesz az ikervári temetőben. Lelki üdvéért a gyászmise 10 óra 15 perckor lesz. Kováts és Zsoldos család

"A mélybe csak tested merült el, Csak ő tűnt el a föld alatt, De lényed lényege ezer felé Szóródva is köztünk maradt." Mély megrendüléssel, fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy ÖZV. MOLNÁR LAJOSNÉ szül. Németh Marianna életének 84. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. július 6-án, szombaton, a 9 órakor kezdődő gyászmisével lesz Táplánszentkereszten, a Szent Lőrinc-templomban, majd családi körben helyezzük végső nyugalomra a Tanács úti temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem GERÖLY ERNŐNÉ Szül. Szolnoki Zsuzsanna 74 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 9-én, kedden 15 órakor lesz a kőszegi temetőben. Gyászoló férje

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédi és rokon HORVÁTH ANTALNÉ szül. Pécz Irén 97. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója július 8-án 13 órakor a gércei evangélikus temetőben lesz előtte 12 óra 30 perckor gyászmise a katolikus templomban. Kérjük az ismerősöket, rokonokat, egy szál virággal búcsúzzanak tőle. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló fia és családja

Fájdalommal tudatjuk, hogy BAKSI GYULA életének 59. évében elhunyt. Temetése 2019. 07. 08-án 16 órakor lesz a felsőmaráci temetőben. Előtte szentmise 15.15 órakor. Gyászoló család Nagyrákos

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA FERENCNÉ szül. Barbalics Erzsébet méltósággal viselt hosszú ideig tartó súlyos betegség után életének 78. évében elhunyt. Temetése 2019. július 05-én, pénteken 15 órakor lesz a sárvári városi temetőben. Gyászmise 14 óra 15 perckor a Szent Miklós templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén részt vesznek és gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család

Emlékezünk HORVÁTH TIBORNÉ szül. Szalai Anita halálának 14. évfordulóján. Szülei és testvérei

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy FEHÉR GIZELLA életének 77. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2019. július 5-én, pénteken, a 14.15 órai gyászmisét követően 15 órakor lesz Ják község temetőjében. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Tisztelettel megköszönjük az Ivánci Szociális Otthon dolgozóinak a lelkiismeretes, odaadó munkájukat. Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy KOVÁCS ELEMÉR jakabházi lakos 2019. június 22-én elhunyt. Temetése 2019. július 8-án 10 órakor lesz a szentgotthárdi temetőben. A gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy SÁRKÖZI MÁRIA életének 86. évében elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2019. július 5-én 10 órakor lesz a kemenessömjéni temetőben. Előtte 9 órakor gyászmise. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló családja

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy szerető édesapánk BALATON GYULA 77 évesen elhunyt. Örök nyugalomra helyezése július 5-én, pénteken, a 13 órakor kezdődő gyászmisét követően lesz Gyöngyösfaluban, a ludadi temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk, hogy az utolsó útjára elkísérik, bánatunkban bármely módon velünk éreznek. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon CSIZMAZIA BÉLA életének 74. évében visszaadta lelkét a Teremtőnek. Hamvasztás utáni temetése július 5-én, pénteken 12.15-kor lesz a Jáki úti temetőben. Lelki üdvéért gyászmise 7.30-kor a Szombathely-Szőllős Jézus Szíve templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon velünk éreznek. A gyászoló család