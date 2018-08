Idén is kétszámjegyű növekedés várható

A lakáspiaci kereslet élénkülése folytatódik idén, az árak várhatóan 11 százalékkal emelkedhetnek reálértéken, ami szerény lassulás a 2017-es 13,8 százalékos áremelkedéshez képest - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Lakáspiaci jelentésének májusi kiadványából, amelyet elemzői háttérbeszélgetésen mutattak be pénteken.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Nagy Tamás, az MNB főosztályvezetője kiemelte: a túlfűtöttség jelei a lakáspiacon egyelőre még nem tapasztalhatók.

Országos átlagban a lakások ára nagyjából 15 százalékkal elmarad a makrogazdasági fundamentumok – jövedelmek, munkanélküliség, kamatkörnyezet – által indokolt szinttől, Budapesten azonban az árak már az egyensúlyinak tekinthető szinten tartanak – hangsúlyozta.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nagy Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a lakáspiacon egyfajta átrendeződés zajlik, tavaly az árak országosan gyorsabban növekedtek, mint a fővárosban, ahol 13,3 százalékos volt az árdrágulás mértéke szemben az országos 13,8 százalékkal. Kiugró növekedés volt a községekben, ahol az országos átlagot jóval meghaladóan 17,9 százalékos volt az áremelkedés mértéke – mutatott rá az osztályvezető.

A válság előtti szinthez képest Budapesten drágultak a legjobban a lakások az MNB jelentése szerint,

a fővárosban tavaly év végén 60 százalékkal többe került egy ingatlan, mint 2008-ban.

Ami a lakásvásárlási motivációkat illeti, az elsődleges cél Budapesten már évek óta a befektetés, a fővárosban

a vásárlások 40 százaléka befektetési céllal történik.

Második helyre a nagyobb ingatlanba költözés került föl tavaly, harmadik helyre pedig az új ingatlan szerzése csúszott le.

Tavaly 40 százalékkal bővült az új lakáscélú hitelek volumene Magyarországon, a fix kamatozású konstrukciók aránya pedig februárra elérte a 72 százalékot – idézte fel Nagy Tamás utalva arra, hogy az MNB további teret lát a növekedésre, hiszen GDP-arányosan az adat még mindig alacsonynak számít.

Érdemben bővült a kínálat 2017-ben, amikor 14,4 ezer,

az egy évvel korábbinál 44 százalékkal több új lakást adtak át a fejlesztők,

ráadásul a tendencia idén is folytatódott az első negyedévi adat 3,4 ezer új lakás – emelte ki a szakember. Nagy Tamás ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakásállomány megújulása régiós összehasonlításban még így is kiugróan alacsony, nagyjából 0,3 százalékos a szomszédos országoknál tapasztalható 1 százalékkal szemben.

Az új lakás átadások a fővárosban idén és jövőre tetőzhetnek, 2020-tól nem terveznek érdemi építéseket a fejlesztők – figyelmeztetett Nagy Tamás, aki azt is hozzátette: a várható leállás fő okát az 5 százalékos áfa fenntartása körüli bizonytalanságban látják.

Nagy Tamás úgy fogalmazott, a jegybank szerint fontos lenne, hogy minél hamarabb döntés szülessen arról, hogy 2019 után is igénybe lehet-e venni a lakásépítések után járó kedvezményt.