ITM: továbbra is szabálykövetők az üzletek

A fogyasztóvédelem az elmúlt két hétben több mint 1500 boltot ellenőrzött, és jó tapasztalataik voltak: a legtöbben maradéktalanul betartják a védelmi szabályokat, ahol pedig hiányosságot tártak fel, ott szinte azonnal orvosolta a problémát az üzlet – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára a tárca keddi közleménye szerint.

Schanda Tamás kifejtette: az ország fokozatos újraindítása – amelyet az tesz lehetővé, hogy jól halad az oltási program – mindenki érdeke, de az alapvető védelmi intézkedéseket továbbra is be kell tartani.

Magyarországon nemzetközi összevetésben is kiemelkedő tempóban halad az oltás, ezért fokozatosan, lépésenként újra lehet indítani az országot. Az első azonban továbbra is az élet és az egészség védelme, ezért fontos, hogy mindenki betartsa az előírásokat. Most a fogyasztóvédelem munkatársai is ellenőrzik azt, hogy az üzletek betartják-e a szabályokat – mondta el Schanda Tamás.

Az ITM államtitkára bejelentette: a szakemberek az elmúlt két hétben összesen 1565 kereskedelmi egységben jártak. Jók a kollégák tapasztalatai: a boltok túlnyomó többsége eleve jelesre vizsgázott, betartott minden szabályt, mindössze 213 üzlet esetében találtak problémákat, azonban ezeknek a 91 százalékában már az ellenőrzés ideje alatt, vagy közvetlenül utána orvosolták a hibát – fejtette ki Schanda Tamás. Hozzátette: a leggyakoribb gond az, hogy nincs kihelyezve kézfertőtlenítő a vásárlóknak, ez 125 helyszínen fordult elő. 99 kereskedelmi egység nem tájékoztatta a bejáratnál az embereket arról, hogy egyszerre hányan lehetnek bent. A fogyasztóvédelmi eljárásokat lezáró 13 határozat kötelezte a hibák javítására az üzleteket, bírságot mostanáig nem kellett kiszabni, öt eljárás még folyamatban van.

„A kereskedők mögött is nehéz év áll. Köszönjük az eddigi helytállásukat, hiszen ők biztosítják azt, hogy ”mindenhez hozzájuthassunk, amihez szeretnénk„. A gazdaság lépcsőzetes újraindítása nekik is elemi érdekük, de ezt csak akkor lehet biztonságosan megvalósítani, ha közben továbbra is óvjuk egymás egészségét. A védőtávolságot be kell tartani, maszkot kell viselni, és a fertőtlenítésről sem szabad elfeledkeznünk” – fejtette ki az államtitkár.