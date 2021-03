Izer Norbert: a koronavírus-válságban nagy segítség az online adóügyintézés

A papírmentes megoldások gyorsak, egyszerűek, népszerűek.

A régiós versenytársakkal szemben is nagy előnyt jelent az, hogy Magyarországon a cégek adóügyeiket elektronikusan intézik, és idéntől még a számlázás is online – tájékoztatta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t hétfőn.

A cégek már több mint egy évtizede elektronikusan intézik adóügyeiket, bevallásaikat is így küldik el – emlékeztetett az államtitkár.

2017 óta – az Európai Unióban egyedülálló módon – még az ellenőrzés is lefolytatható online – tette hozzá. A papírmentes megoldások gyorsak, egyszerűek, népszerűek és még a járványügyi kihívásokra is jó választ adnak. A magyar adó-technológiai újítások révén egyszerűbbé vált a kapcsolattartás a könyvelőkkel, adótanácsadókkal is – mondta Izer Norbert.

A digitális átállás legújabb mérföldkövére, az online számlázásra kitérve az államtitkár hangsúlyozta azt is, hogy a gazdaságfehérítés és az adminisztráció-csökkentés mellett a koronavírus-válságban is nagy segítséget jelent a vállalkozásoknak és az adóügyi szakembereknek is. Az online számlarendszerben ugyanis a legtöbb könyveléshez szükséges adat rendelkezésre áll.

Izer Norbert szerint az elmúlt időszakban komoly feladat hárult a könyvelőkre és az adótanácsadókra, hiszen a digitális átalakulás útján leginkább az adózási szakemberek tudják végigvezetni a vállalkozásokat. A könyvelőket tömörítő szakmai szervezetek többsége segíti tagjait a technológiai újítások alkalmazásában, amely most nemcsak a könyvelők és ügyfeleik, hanem az egész ország érdeke – húzta alá az államtitkár.

Mint mondta: a digitális adóügyintézés az egyik legfontosabb eleme lehet a gazdaság újraindításának. Hosszútávon ugyanis az ország versenyképességét növeli, rövidtávon pedig az online kapcsolattartás a személyes találkozások helyett még a vírus terjedésének is gátat szab – jegyezte meg Izer Norbert.