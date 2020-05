Kapkodnak a takarítókért a vállalatok

Sokan a járványhelyzetet kihasználva cserélnék le jelenlegi munkahelyüket.

Az álláskeresésbe több energiát kell fektetni a járvány miatt kialakult helyzet következtében, ugyanakkor az álláspiacon ma is vannak olyan pozíciók, amelyekben azonnal el lehet helyezkedni – számolt be a Magyar Nemzet.

A lap információi szerint,

az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt a kereslet a takarítók, biztonsági őrök, illetve futárok iránt.

Megjelentek a piacon azok, akik a koronavírus miatt kényszerszabadságon vannak, illetve a külföldről hazatérők is.

A munkavállalók fele nem félti állását a járványhelyzet okozta nehézségek miatt – derül ki a Profession.hu Magyar Nemzethez eljuttatott összegzéséből. Az állásportál tapasztalatai szerint a jelenleg dolgozó válaszadók 29 százaléka vallott úgy, hogy munkahelyén nagyobb zavarok érezhetők a napi működésben.

A következő fél évben tízből öt munkavállaló a helyzet további romlására számít, három szerint nem fog tovább változni, míg egy bizonytalan. Százból mindössze négy munkavállaló gondolja úgy, hogy javul a cége helyzete a következő hat hónapban, 12 százalékuk valamekkora mértékű elbocsátásra is számít.

A reprezentatív felmérés eredményei szerint nőtt a munkakeresők között azoknak az aránya, akik vagy azért keresnek, mert elvesztették az állásukat, vagy a megváltozott munkakörülményeik miatt inkább váltani szeretnének. A válaszadók fele nyilatkozott úgy, hogy van állása, és nem keres új lehetőségeket, 13 százalékuknak van ugyan állása, de szívesen lecserélné és ezért aktívan tesz is, míg 15 százalékuk keres azért állást, mert éppen nincs munkája.

A koronavírus okozta válság legjobban a budapesti munkavállalók, az érettségivel rendelkezők, valamint a harminc év alattiak helyzetét veszélyezteti. Az állást keresők 62 százaléka a világjárvány következtében vesztette el korábbi munkáját, legtöbben a szolgáltatói szektorban dolgoztak.

A Profession arra hívta fel a figyelmet, hogy az álláskeresés módja is átalakult: országosan az álláskeresők 75 százaléka állásportálokon keres elsődlegesen munkát. Ez jelentős, 25 százalékos emelkedést jelent a tavaly decemberi tapasztalatokhoz képest. Az álláskeresők elkötelezettsége is változott, egy év alatt tíz százalékkal magasabb azoknak a tettre kész álláskeresőknek az aránya, akik hetente több órát is készek rászánni erre az eredményes elhelyezkedés érdekében.

A legtöbben a fizikai munkakörökön belül futárokat, biztonsági őröket, takarítókat és raktárosokat keresnek. A járvány miatt kialakult válsághelyzet minden vállalatot alkalmazkodásra és olykor nehezebb döntések meghozatalára is kényszerített, hiszen a szakmai munkaerőre bizonyos kiemelt szektorokban – a kiskereskedelemben, az élelmiszeriparban, a logisztika területein – az eddiginél is nagyobb szükség van, azonban sok esetben a költségeket is racionalizálni kell. A körülmények szabta korlátokat minden cég másképp kezeli – derül ki a Jófogás összefoglalójából.

A kékgalléros munkakörökben a kereslet és a kínálat egyaránt átrendeződött, ugyanakkor előbbi 25 százalékkal emelkedett, utóbbi viszont csak 21 százalékkal esett vissza.

A nagyvállalatok a válaszok alapján arra törekszenek, hogy mindenáron megtartsák az értékes munkaerőt,

így a kevésbé kedvező, de szükséges intézkedések mellett a dolgozói jólétet, az otthoni munkavégzés egészséges körülményeinek megteremtését, a barátságos kapcsolattartást és a sikeres jövőbeni újrakezdést is szem előtt tartják.

