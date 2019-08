Készülnek az olajvállalatok a januári benzinváltozásra

Készülnek a magyar piacon üzemanyagokat forgalmazó társaságok arra, hogy január 1-jétől emelkedik a motorbenzinbe és a dízelbe keverendő, megújuló energiaforrásnak minősülő, biológiai eredetű összetevők kötelező mértéke.

A Magyar Nemzet úgy fogalmazott, hogy nem várható a 98-as benzin reneszánsza, „a bioüzemanyag lesz az új sláger”.

A Mol új tartályokat épít a százhalombattai finomítójában. A vállalatnál elsődleges, hogy belföldi etanolt szerezzenek be, ám más társaságokhoz hasonlóan külföldi forrást is igénybe vesznek.

Az érintett cégek azt hangsúlyozták a Magyar Nemzetnek, hogy nem lesz gond az új típusú üzemanyag ellátásában.

Egy közelmúltbeli kormányrendelet-módosítás értelmében

6,4-ről 8,2 energiaszázalékra emelkedik a benzinbe és a dízelbe keverendő biokomponensek legkisebb összevont mértéke.

Ezen belül a hagyományos 95-ös benzinhez kevert bioetanolnak (kukoricából előállított alkoholnak) legalább 6,1 százaléknak kell lennie.

Felmerülhet azonban, hogy – mivel a benzinnél csak a 95-ös oktánszámúra vonatkozik az előírás – visszatér a kutakra a 98-as,

tekintettel arra, hogy esetleg egyszerűbb lehet az előállítása a finomítókban, mint a bekeverés.

A rendeletmódosítás a magyarországi kukoricatermesztők üzleti érdekeit is szolgálná, hiszen Magyarország már ma is meghatározó kukoricatermesztő a régióban, és a harmadik legjelentősebb bioetanol-előállító a világon.

Az üzemek évente 2,4 millió tonna kukoricát vásárolnak fel, ebből más termékek mellett üzemanyag minőségű bioetanolt is előállítanak.

Ideális esetben tehát az intézkedés segít a magyar agráriumnak és bioüzemanyag-iparágnak, valamint némileg javít az energiafüggőségen a kőolajimport csökkentésével – írta a lap.

A legnagyobb szereplő Magyarországon a Mol, amely a százhalombattai finomítójával teljes egészében képes lesz kezelni a változást. Az új üzemanyagok forgalmazásához szükséges biokomponenseket több ellátási csatorna segítségével biztosítja az olajtársaság. A Magyar Nemzet kérdésére azt is leszögezte a vállalat, hogy nem tervezi a 98-as oktánszámú benzin fokozottabb értékesítését pusztán azért, mert azt egyszerűbb előállítani.

Az osztrák OMV azt jelezte, hogy a biológiai eredetű összetevők arányának növelése infrastrukturális módosításokat igényel, és a keverési folyamat is változik.

A lap a magyarországi Lukoil márkanév alatt üzemelő hatvan kutat ellátó, finomítóval nem rendelkező Normbenz Magyarország Kft.-t is megkereste. A társaság arról adott tájékoztatást, hogy az importból származó benzint már az előírt biotartalommal szerzi be, az import gázolajhoz pedig a Dunaföldvár melletti üzemében keveri a biodízelt, amely külföldi forrásokból származik. A cég azt is közölte: nem tervezi visszavezetni a kínálatába a 98-as oktánszámú benzint – olvasható a Magyar Nemzetben.