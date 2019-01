Kiszámolták, mennyivel kapnak több pénzt idén az emberek

A számításból kiderül, mennyi­vel kap­hat­nak több pénzt az em­be­rek, mi min­denre elég az át­lag­nyug­díj nö­ve­ke­dése, s éves szin­ten mennyit ta­ka­rít­hat meg egy négy­tagú csa­lád a tej áfá­já­nak csök­ken­té­sén.

Nem­csak az év­szám nőtt január elsejével, de a mi­ni­mál­bér, s vele együtt ren­ge­teg pénz­beli jut­ta­tás összege is – olvasható a Ri­post összeállításában, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy Magyarországon nagyon sok pénzbeli juttatás mértéke kapcsolódik a minimálbérhez, mely a tavalyi 138 ezer forinthoz képest idén 149 ezer forintra emelkedett.

Ez pedig számos pénzbeli juttatást is megemelt – állapítja meg a lap, majd sorra is veszi az általa figyelembe vett tételeket.

1. GYED (Gyermekgondozási díj) maximuma 2019-ben az aktuális minimálbér kétszeresének a 70 százaléka, vagyis bruttó 208 600 forint lesz. (2018-ban ez az összeg 193 200 forint volt.)

2. Táppénz: napi összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincad részét, így ez 9 933 forint lesz. (Ez tavaly 9180 forint volt.)

3. Nevelőszülő: Az alapdíj legalacsonyabb összege, amely független attól, hogy helyeztek-e el gyermeket vagy sem, a minimálbér 30 százaléka, vagyis havi 44 700 forint lesz januártól. (2018-ban havi 41 400 forint illette meg a nevelőszülőt.) A kiegészítő díj mértéke, amely minden egyes nála elhelyezett gyermek, vagy fiatal felnőtt után jár, a minimálbér 20 százaléka, így 29 800 forint lesz minden hónapban. (Az előző évben 27 600 forint volt a kiegészítő díj.) A többletdíj legkisebb összege, amely speciális, vagy különleges gyermek nevelését jelenti, a minimálbér 5 százaléka, vagyis idén 7450 forintot jelent havonta, szemben a múlt évi 6900 forinttal.

4. Álláskeresési járadék maximuma: legfeljebb a jogosultság kezdetén hatályos minimálbér 100 százaléka lehet, így ez bruttó 149 ezer forintra változik. (Tavaly ugyanez az összeg bruttó 139 ezer forint volt.) 5. Nyugdíj előtti álláskeresési segély: a hatályos minimálbér 40 százaléka, így ez a tavalyi 55 200 forintról 59 600 forintra emelkedett az idén.

Nőtt az otthonápolási díj

Idén januártól 15 százalékkal nő a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos hozzátartozójukat otthon ápolók juttatása. Míg 2018-ban alapösszegű ápolási díj havi bruttó 32 600 forint volt, idén 37 490 forint, az emelt összegű bruttó 48 900 volt, most 56 235 forint, míg a kiemelt ápolási díj bruttó 58 680 forintról 67 482 forintra emelkedett.

Bevezették az otthongondozási díjat

Az önmagukat ellátni nem tudó, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg gyermekükről gondoskodó szülők számára a kormány január 1-jétől bevezeti a gyermekek otthongondozási díját, mely egy gyermek esetén bruttó 100 ezer több gyermek esetén pedig bruttó 150 ezer forint lesz.

Nőtt az átlagnyugdíj

2019-ben – az előző évhez képest – 3500 forinttal emelkedett az átlagnyugdíj mértéke. Ebből az összegből megvásárolható 2,5 kiló mirelit rántott hús vagy 7 kilogramm teljes kiőrlésű kenyér, esetleg 23 liter tartós tej, illetve 7 kilogramm narancs.

Szép pénzt spórolhatunk a tejen

Az ESL és UHT tejek 18 százalékos áfája január elsejétől bekerült az 5%-os áfa körbe, számos áruházlánc pedig akciós újságban jelzi, hogy a kedvezményt továbbítja is a vásárlók felé. Így több helyen is az 1 literes, 1,5 %-os UHT tej ára 175 forintról 149 forintra csökkent. Vagyis egy négytagú család, amelyik napi egy liter tejet iszik, éves szinten 9490 forintot takarít meg a tej árán – hirdet eredményt ebben is a Ripost összeállítása.

