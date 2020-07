Magyarország Közép-Európa logisztikai központjává válhat

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy a jövőben kiemelt figyelmet fordít a vasúti közlekedés fejlesztésére az EU Green Deal környezetvédelmi direktíva részeként. Ausztria, Belgium és Svédország az éjszakai vonatozás fejlesztését tűzte ki célul, amely nemcsak környezetbarát, de egyre népszerűbb utazási forma is, míg Magyarország a vasúti teherszállítás fejlesztésében lát komoly perspektívát.

Európában a légszennyező anyagok mintegy negyede a közlekedés, illetve az áruszállítás során termelődik. Az EU-tagországok a tavaly ősszel elfogadott klímaegyezményben vállalták, hogy 2050-ig szén-dioxid-semlegessé teszik gazdaságukat. Osztrák környezetvédő szervezetek kimutatták, hogy amíg egy Bécs-Brüsszel repülőút során utasonként 410 kilogramm szén-dioxid kerül a levegőbe, addig vasúton csupán ennek egytizedét (40 kg/fő) teszi ki a légszennyezés ezen a távon – ismerteti a V4NA Hírügynökség.

Az Európai Bizottság (EB) ezt szem előtt tartva mind nagyobb szerepet szán a vasúti személy- és teherszállításnak, amit fenntartható és biztonságos szállítási módnak tartanak.

Fast 14 Stunden dauert die 🚂Fahrt mit dem 1. #Nightjet Wien-Brüssel 🇦🇹🇧🇪🇪🇺@unsereOEBB, quer durch halb Europa. Ist klimafreundlich 🌱, aber man muss Zeit haben 🕰- und keine Termine vor 11 Uhr 30. Doch entschleunigtes Reisen tut manchmal auch gut. pic.twitter.com/P1Z3BaeG2m — Martin Selmayr (@MartinSelmayr) January 20, 2020

Részben az EB kezdeményezésének hatására, részben pedig az éjszakai hálófülkés vonatozás reneszánsza miatt egyre több vonatjárat köti össze Európa nagyvárosait. Az ÖBB osztrák vasúttársaság januárban indította első Nightjet vonatát Brüsszelbe, heti két vonatpárral. Az ötlet a közép- és kelet-európai EP-képviselők nagy számán alapul, akik így Ausztriából és a környező országokból környezetbarát módon juthatnak el alig 14 óra alatt Brüsszelbe. A vonatra a legolcsóbb jegy 59,90 euróba, a legdrágább (első osztályon, saját zuhanyozóval, WC-vel, reggelivel) 249 euróba kerül. Rossz hír a turisták számára, hogy a Nightjet éppen a nyári hónapokban nem közlekedik.

Két éven belül Svédország és Belgium között is létrejön a közvetlen vasúti összeköttetés – jelentette be a svéd közlekedési hatóság a napokban. A hálófülkés vonatok Stockholmból indulnak majd, és a dél-svédországi Malmö, valamint a németországi Hamburg érintésével jutnak el Brüsszelbe. Per Bolund svéd gazdasági miniszter közölte, hogy a közlekedési hatóság még idén ősszel 30 millió eurót kap a vasútépítési munkák megkezdésére, amelyek várhatóan 2022 nyarára fejeződnek be. Az Európai Parlament közlekedési bizottságának elnöke, Karima Delli üdvözölte az éjszakai vonatközlekedés felélénkítésére vonatkozó svéd terveket „Remélem, ez egy új trend kezdete és bízom benne, hogy a többi tagállam is hasonló javaslatokkal áll elő” – fogalmazott.

Regiojet is planning to launch summer services between the Czech Republic and Croatia on 30 June. The overnight trains will arrive in Rijeka on the Adriatic coast on Mondays, Wednesdays and Saturdays. Tickets are expected to go on sale later this week. pic.twitter.com/5BeboB3CU6 — Today's Railways Europe (@TodaysRailways1) June 1, 2020

Az éjszakai vonatozás egyre népszerűbb a nyaralók körében is, amikor a vonattal történő utazás része magának a nyaralásnak. A cseh RegioJet vasúttársaság június óta közvetlen vonatokat indít Prágából a horvát tengerparti városba, Rijekába, amely öt országon – Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország – halad keresztül. A belga vasúttársaság, az SNCB is igyekszik kihasználni Brüsszel központi fekvését, ezért június elején Back on Track Belgium néven mozgalmat indított, felszólítva a belga politikusokat és EP-képviselőket, hogy segítsenek az éjszakai vonatforgalom fellendítésében. A lobbicsoport azt szeretné, hogy a belga főváros éjszakai kocsikkal is közvetlenül elérhetővé váljon Barcelonából, Velencéből, Prágából és Varsóból. Az Eurostar a csatornaalagúton keresztül elérhetővé teszi az Egyesült Királyságot is.

The Hungarian section (159.4km) of the Budapest–Belgrade railway entered into construction phase on Saturday, China's top economic planner #NDRC said Monday. Chinese railway equipment and technology will be applied in the #EU for the first time. pic.twitter.com/cot5gmwQvs — Global Times (@globaltimesnews) May 18, 2020

A személyforgalom mellett a teherszállításban is fontos szerep hárul a vasútra.

Magyarország nem titkoltan Közép-Európa logisztikai központjává kíván válni annak a kínai-magyar óriásprojektnek a segítségével, amelynek célja a Budapest-Belgrád vasútvonal modernizálása.

A májusban elkezdett fejlesztések során Magyarországon 159 kilométeres vasúti pályát tesznek alkalmassá az akár 200 km/órás sebességgel száguldó, modern tehervonatok közlekedésére. Varga Mihály magyar pénzügyminiszter szerint a szerbiai szakasz felújítása várhatóan 2022 végére elkészül, a cél az, hogy 2025-re a teljes vasútvonal megépítése befejeződjön. A projekt távlati célja, hogy a vasúton szállított áruk Kelet- és Nyugat-Európából eljuthassanak egészen a görögországi Pireusz kikötőjéig.