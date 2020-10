Már ünnepi a hangulat az itthoni áruházakban

Idén biztonságosabb lehet korábban gondoskodni a karácsonyi ajándékok beszerzéséről.

Csak nemrég futottak le az iskolakezdéssel kapcsolatos áruházi kampányok, ám már megjelentek a karácsonyi termékek az üzletek kínálatában – írja a Magyar Nemzet. A vásárlók meglepődve fogadhatják az idejekorán begyűrűző ünnepi hangulatot, amely a járvány miatt az ősz második felében meghatározó lesz a lakossági fogyasztásban. Versenyfutásba kezdhet a hagyományos és az internetes kereskedelem.

Már nehezen kerülheti el a vásárlók figyelmét, hogy a plázákban, hipermarketekben, szaküzletekben október közepén karácsonyi ajándéknak szánt termékekkel, ünnepi hangulatú dekorációval bővül az aktuális kínálat, ami sokakat meglephet az éppen csak lecsengett őszkezdet után.

Márpedig a fenyőfa, az otthoni környezet díszítésére alkalmas árucikkek mellett első körben a könyvek, játékok, kozmetikumok, háztartási eszközök, dísztárgyak köréből kezdődhetnek az ajándékvásárlások, de már felbukkantak a tipikusan Mikulásra szánt termékek is, és nem maradnak el a szaloncukrok sem a boltokból.

Megkezdődött a felkészülés: a kereskedők októberben már raknak ki egy-két dekorációt és olyan árucikkeket, ami megfelelhet ajándéknak is. A koronavírus előtti időkben az ünnepi beszerzések novemberben kezdődtek, mert a lakosság nagy része kéthavi fizetésből gazdálkodja ki a karácsonyi kiadásokat, erre pedig időben fel kell készülnie a boltoknak.

Az idei szezon más lesz: a második hullám fokozódik, ezért időben gondoskodni kell arról, hogy minden szükséges vásárlást biztonságosan el lehessen intézni. Nem javasoljuk, hogy a vásárlók az utolsó pillanatra hagyják az ajándékok kiválasztását, és az is nagyon fontos, hogy észben tartsuk a megfelelő távolságtartást az év végi tömegben – közölte a Magyar Nemzettel Vámos György.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint egyelőre képtelenség megjósolni az ünnepi forgalmat, habár eleve visszafogottabb az áruházi költekezés amiatt is, mert az üzletekben maszkban kell tartózkodni, és tartani kell a távolságot másoktól.

A járványvédelmi körülmények nem a megszokott, komfortos nézelődésről szólnak, maszkos ajándékvásárlás jellemzi majd az elkövetkező heteket. A húsvét sem úgy telt, mint az előző években, és nem lesz szokványos a karácsony sem.

Kézmosás, maszk, távolságtartás – ezek biztos, hogy mindenki ünnepét meghatározzák majd – fogalmazott Vámos György. Úgy vélte, egészen biztos, hogy a járványnak lesz egy széthúzó hatása, mert a vásárlók óvatosabbak.

Idén biztos, hogy sokan el akarják kerülni a tömeget, emiatt már októberben gondolnak az ajándékok beszerzésére. Figyelembe véve, hogy az előrejelzések szerint novemberre, decemberre a járvány felfut, idén az a szerencsés, ha időben megkezdjük a karácsonyi felkészülést, és előbbre hozzuk a tervezett vásárlásokat – hívta fel a figyelmet a főtitkár.

Hozzátette, nem változtak az eddigi vásárlási körülmények, bár vannak olyan boltok, amelyek például meghatározzák, hogy egyszerre hányan férnek el a vásárlótérben, ezt a biztonságos vásárlás miatt be kell tartani, ahogy a maszkviselési kötelezettséget is. Vámos jelezte azt is, hogy bőségesen felkészültek a kereskedők a szezonális áruválasztékkal, a kínálat pedig az év végéig bővül.

A vásárlók óvatossága a friss felmérések szerint már érződik az internetes boltok forgalmán, ami a tavaszi csúcsidőszakban példátlan módon túlszárnyalta az előző év végi eladásokat, és a nyári elcsendesedés után az ősz előrehaladtával újra fokozott értékesítés mutatkozik több termékkörben.

Az ajándékvásárlásokat eddig a novemberi fekete péntek (Black Friday) akciókra érkező tömeges megrendelések fűtötték fel, ám úgy tűnik, a koronavírus évében az interneten is hamarabb indul az ünnepi költekezés. Sokan ugyanis azt is figyelembe veszik, hogy az idő előrehaladtával a túlrendeléseket a futárcégek egyre nehezebben tudják majd teljesíteni.

Következik az idősáv?

Nem erősítette meg, de nem is cáfolta a Koronavírus Sajtóközpont lapunk azon információját, miszerint a több országban szigorított járványügyi intézkedések mentén idehaza is újra elrendelik a leginkább veszélyeztetett korosztály, a 65 év felettiek vásárlási idősávját, ahogy Szlovákia, Lengyelország is tette a héten. Mint írták, az operatív törzs folyamatosan figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását, és minden szempontot megvizsgálva tesz javaslatokat a kormánynak.

Borítókép: Turisták a Váci utcában Budapesten 2019. december 24-én.