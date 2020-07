Megkétszereződött a COVIDEA ötlet- és startup verseny díjazása

A 2020 áprilisában kihirdetett ötlet- és startup verseny keretében a koronavírus okozta járvány-, és egészségügyi, valamint társadalmi helyzetekre kerestek megoldási lehetőségeket a pályázók.

„Hatalmas érdeklődés övezte a COVIDEA pályázatot. Sokkal több kimagasló színvonalú ötlet és projektterv érkezett, mint amire számítottunk, ezért úgy döntöttünk: megduplázzuk a támogatásukra fordítható keretet” – jelentette be Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára hozzátette: a tárca és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) szakpolitikai támogatásával meghirdetett versenyen a szakmai zsűri 120 millió forint értékben 29 projektet és 5 ötletet díjazott. A miniszterhelyettes a bejelentés kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy a járványhelyzet alatt példás összefogás alakult ki az országban, a segíteni akarás pedig az innovatív ötletekre is ösztönzően hatott.

A két kategóriában lehetett jelentkezni:

1) ÖTLET: Olyan magánszemélyek számára pályázható kategória, akik nem kívánják, vagy nem tudják kivitelezni ötletüket és azt felajánlják megvalósítására.

2) PROJEKT: Olyan nonprofit szervezetek, startupok és KKV-k számára nyitott kategória, akik vállalják az ötlet megvalósítását, és pályázatukban a megvalósítandó projektet is ismertetik.

A beérkezett 474 pályázatból az előszűrést követően 70 projekt és 15 ötlet jutott a döntőbe, ahol a pályázatok értékelése során elsődlegesen a megvalósíthatóság és társadalmi hasznosság került megvizsgálásra.

A COVIDEA verseny a hazai startup ökoszisztéma elmúlt időszakának egyik legsikeresebb kezdeményezésének bizonyult. Az eredetileg közel 60 millió forintos keretösszegű pályázatra közel 500 pályaműre érkezett támogatási kérelem. A zsűri egyöntetűen döntött úgy, hogy 29 projekt és 5 ötlet nyerjen támogatást, több mint 120 millió forint értékben.

A zsűri által támogatásra javasolt pályázatok jellemző tématerületei az egészségügy és orvostudomány, a digitális oktatás és egyéb műszaki tudományok. A nyertes projektek közt megtalálható beltéri, autonóm fertőtlenítőrobot, klinikai távoktatási és vizsgáztatási rendszer fejlesztése az orvosképzésben virtuális betegekkel, vírusdiagnosztikai fejlesztés, amely nagyszámú betegminta feldolgozására képes a lehető legrövidebb idő alatt, teljes mértékben online, mobil eszközökre optimalizált KKV hitelezést támogató fejlesztés, online oktatórendszer az otthontanulás támogatására, interaktív módszerekkel, illetve pandémiás helyzet esetén alkalmazható fejlesztés a tömeges szűrések automatizálására.