Tállai András: tovább csökkennek a közterhek

A gazdaság bővülésében érdemi szerepet játszanak az adócsökkentések.

A csökkenő közterhek ellenére az idén jelentősen nőtt az államkassza adókból származó bevétele. A növekvő adóbevételek forrásul szolgálnak például a családvédelmi akcióterv intézkedéseihez, de újabb adócsökkentések fedezetét is megteremtik – erről Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt a Magyar Nemzetnek.

A lap keddi számában megjelent interjúban az államtitkár kifejtette: a kormány már dolgozik a második gazdaságvédelmi akcióterv részletein, az intézkedések között a közterhek újabb enyhítése is szerepel majd.

A Pénzügyminisztérium adatai szerint az idén november végéig a tavalyi azonos időszakinál 1300 milliárd forinttal nagyobb összeg folyt be a legnagyobb adókból, vagyis a társasági és a jövedéki adóból, az áfából, a járulékokból, valamint a személyi jövedelemadóból és a szociális hozzájárulási adóból. A legnagyobb, több mint 500 milliárd forintos többletet az áfánál jegyezték fel, de az szja-nál is 200 milliárdos a bevételi plusz.

A folyamat hátterében három, egymással szorosan összefüggő ok húzódik meg: a robusztus gazdasági növekedés, az adócsökkentések és a feketegazdaság letörése – emelte ki Tállai András.

A gazdaság bővülésében érdemi szerepet játszanak az adócsökkentések. Ezek az intézkedések – például a vállalkozások által fizetendő szociális hozzájárulási adó csökkentése, vagy a kétgyermekes szülők adókedvezményét megduplázó négyéves program – szükségesek voltak ahhoz, hogy emelkedjen a munkahelyek száma, növekedjen a bérszínvonal és több pénz maradjon a családoknál.

Az adócsökkentések ahhoz is hozzájárultak, hogy ma többen dolgoznak legális keretek között, mint korábban, és nagyobb a fizetésük is. Így folyhat be a kisebb adókból több bevétel – magyarázta az államtitkár.

Hozzátette: az emberek a nagyobb jövedelemből többet költhetnek el, a forgalom eltitkolására viszont az adóhivatal modern ellenőrzési rendszerei miatt egyre kisebb tér nyílik.