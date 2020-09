Több mint 80 ezren regisztráltak másodlagos azonosítót bankszámlájukhoz

A banki átutalásokat megkönnyítő másodlagos azonosítót már több mint 80 ezer ügyfél regisztrálta a bankszámlájához, de több millió ügyfélnek lenne erre lehetősége – derül ki a money.hu szakportál összeállításából.

A portál hétfői közleménye kiemeli: új fejezetet nyitott az idén márciusban elindított azonnali fizetési rendszer a mindennapi bankolásban. A rendszerben 5 másodpercen belül megérkeznek a 10 millió forint alatti elektronikus átutalások, és emellett számos szolgáltatás kapcsolódik hozzá, amelyek egyszerűbbé, kényelmesebbé teszik a pénzügyek intézését. Már nem feltétlenül kell tudni a 3×8 számjegyből álló bankszámlaszámokat. Ugyanis

azoknak az ügyfeleknek, akik a bankjuknál regisztrálták a másodlagos azonosítójukat – ami lehet e-mail cím, mobiltelefonszám vagy adószám – ezek megadásával is lehet utalni.

A rendszert menedzselő Giro Zrt. adatai szerint március elejétől szeptember elejéig eltelt fél évben több mint 53 millió azonnali átutalás teljesült 7811 milliárd forint értékben. Egy-egy utalás átlagértéke közel 147 ezer forintot tett ki.

Kiemelik, hogy a következő időszakban még nagyobb összegek fordulhatnak meg az azonnali rendszerben: szeptembertől már az úgynevezett kötegelt átutalások is elutalhatóak.

Vagyis most már a vállalati számlákról egyszerre több utalást is el lehet küldeni az azonnali fizetési rendszeren keresztül. Például egy cég dolgozóinak fizetését is elutalhatja a rendszeren keresztül elektronikus tranzakció keretében, így a bérek szinte azonnal megérkeznek. Jelezték ugyanakkor, hogy a több ezer vagy több tízezer embernek történő egyidejű utalások továbbra sem az azonnali fizetési rendszeren keresztül érkeznek meg. A Magyar Államkincstárból a nyugdíjak továbbra is az éjszakai utalási rendszeren keresztül jutnak a bankszámlákra.

Az azonnali fizetési rendszer nem csak felgyorsította az átutalásokat, hanem a következő időszakban a mindennapi bankolást, fizetéseket, vásárlásokat megkönnyítő szolgáltatásoknak is teret ad. Így az úgynevezett fizetési kérelem például a rezsiszámlák kifizetésénél válthatja ki a csekket – mondta Németh-Simkó Judit, a money.hu kommunikációs vezetője.