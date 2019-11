Több mint négymilliárd forint kiesést is okozhat a BKV-nak a főváros döntése

A Fővárosi Közgyűlés által az elsők között meghozott határozat miatt érvénytelenítették a budapesti közlekedési vállalat közbeszerzési eljárását. A cég évi több mint egymilliárd forinttól esik el.

Havi 142 millió forintot, vagyis évente több mint 1,7 milliárd forintot ajánlott a Budapesti Közlekedési Zrt.-nek (BKV) a francia hátterű JCDecaux Hungary Kft. (JCD) a járműágazathoz, illetve a tömegközlekedési infrastruktúrához tartozó reklámfelületek hasznosítási jogáért – derül ki abból a Világgazdaság birtokában lévő dokumentumból, amelyet a BKV november 7-én a vonatkozó tender lezárásáról készített.

A koncessziós díj hiába háromszorosa a 2018-ban ebből a tevékenységből befolyó összegnek, és hiába hétszerese a JCD által jelenleg fizetett bérleti díjnak, a közbeszerzést az illetékes döntőbizottság eredménytelennek nyilvánította, majd lezárta.

A cég ajánlata érvényes volt, sőt kifejezetten magas pontszámot kapott a bírálat során,

a BKV azonban egy Karácsony Gergely főpolgármester által benyújtott, a Fővárosi Közgyűlés által november 5-én elfogadott javaslatra hivatkozva a győztes kihirdetése helyett megtagadta a szerződéskötést.

A szóban forgó közgyűlési határozat megtiltotta a fővárosi cégeknek az egy évnél hosszabb időre szóló, a tulajdonukban, használatukban vagy vagyonkezelésükben lévő reklámfelületek hasznosítására vonatkozó megállapodások aláírását.

Márpedig a BKV négy plusz opcionálisan további négy évre szervezte volna ki a reklámhelyek értékesítését, így – mint értékelték – a fejlemények nyomán képtelenné vált a koncessziós eljárás teljesítésére.

Mivel a tendert a BKV a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel még 2016 januárjában írta ki, minimum kérdéses, hogy bőven a 2019. augusztus 9-i ajánlattételi határidő lejárta után megalkotott fővárosi határozatra hivatkozva visszaléphetett-e a társaság.

Ráadásul ezzel a Világgazdaság számítása szerint

évente több mint egymilliárd forint bevételkiesése keletkezett a vállalatnak, a négyéves időszakra vonatkoztatva tehát több mint négymilliárd forint.

A BKV adatszolgáltatásából az derül ki, hogy a közlekedési eszközök és a köztéri reklámhelyek reklámcélú hasznosításából tavaly összesen 531 millió forint folyt be, az idén májusig pedig 256 millió. Ugyanez 2017-ben még 563 millió, 2016-ban pedig 629 millió forint volt.

A trendből az látszik, hogy a BKV évről évre kevesebb pénzhez jut a hirdetési felületei után, de a JCD még a legjobb évnek mondható 2016-hoz képest is 2,7-szeres pénzt fizetett volna a társaságnak, ha nem érvénytelenítik a közbeszerzést.

A Világgazdaság úgy tudja, havonta 55,3 millió forintért adja ki a reklámhelyeit a vállalat, ezt a nagyságrendet a lap megkeresésére megerősítette a BKV.

A JCD 142 millió forintos havi koncessziós díja ennél két és félszer magasabb lett volna. A BKV kasszájában a jövő évi béremelésekre sincs pénz, ezért különösen érthetetlen, hogy a főváros miért hagyja veszni ezt a forrást. Pláne, hogy a BKV tulajdonát képező hirdetési felületek jelentős értéket képviselnek: 12,5 ezer négyzetméter reklámhelyről van szó, ehhez adódnak hozzá a mintegy 1500 autóbuszon, 200 trolin, 630 villamoson és 450 metrókocsin kialakított promóciós platformok.

Ez a mennyiség korábbi becslések szerint Budapest és az agglomeráció köztéri hirdetési piacán az összes reklámlehetőség 10 százalékát teszi ki.

A francia multi mellett egyébként a Publimont Kft. is nyújtott be ajánlatot a Hungaroplakát Kft.-vel, de azt a BKV érvénytelennek minősítette a szakmai alkalmassági feltételek igazolásának elmulasztása miatt. Kérdés, hogy mi következik most. A BKV összegzésében az szerepel, hogy a befejezetlen eljárást követően új közbeszerzést írnak ki. Addig viszont marad a mostani felállás, és a reklámfeladatokat továbbra is az eddigi külsős partnerek végzik változatlan feltételekkel.

A BKV két céggel áll bérleti szerződéses jogviszonyban:

a metrójárművek teljes belső felületét a Promix Zrt. hasznosítja, ezen kívül minden más hirdetési platformot a Peron Reklám Kft. kezel 1999 óta.

Mindkét megállapodás határozatlan idejű, 150, illetve 90 napos felmondással. A Peron Reklámnak lehetősége van további alvállalkozók bevonására. A járművek külső felületein futó kampányokat a Publimont, a belső felületekét a JCDecaux koordinálta eddig.

A témában a lap megkereste a BKV-t és az érintett társaságokat is. Az előbbi lényegében megismételte válaszában a lap által megszerzett dokumentumban szereplő magyarázatot a pályázat ered­mény­telenítéséről. A JCD által javasolt havidíjra nem tért ki, csupán annyit közölt, hogy a beérkező ajánlatokban nagyobb összeg szerepelt a mostani 50 milliós tételnél. Azt is jelezte, hogy az eljárás eredménytelenné nyilvánítása miatt az érvényes ajánlatot benyújtó JCD részére az általa nyújtott ajánlati biztosítékot a törvényi határidőn belül vissza kellett utalni, egyéb fizetési kötelezettsége viszont nem keletkezett a BKV-nak.

A JCD és a Publimont lapzártáig nem reagált arra a kérdésre, hogy elfogadják-e a BKV eljárását, vagy jogi útra terelik az ügyet.