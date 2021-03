Tovább tisztult a felszámolói névjegyzék

Kirostálta az átlátható pályázati rendszer azokat a köröket a felszámolói névjegyzékből, amelyek korábban kapcsolati hálójukat kihasználva lefölözték a piac nagy részét.

Március elején hirdették ki az új felszámolói névjegyzéket, s ezzel együtt a korábbi a törvény erejénél fogva megszűnt. A névjegyzék hétéves ciklusonkénti megújítása érdekében, a 2020. április 30-án megjelent pályázati kiírás alapján 277 gazdálkodó szervezet nyújtott be pályázatot. A kormány a keretszámot 90 főben határozta meg. Ezzel a listán szereplők száma 130-ról 90-re csökkent. A korábbi névjegyzékből 83 felszámoló cég nem került be az új névjegyzékbe – számol be a Világgazdaság.

A felszámolói rendszer átláthatóvá tétele és a korábban nyilvánosságra került súlyos visszaélések miatt a kormány új jogszabályt fogadott el, amely 2012 szeptemberében lépett életbe. Az ennek nyomán kiírt pályázat során a felszámolók körében erősebben érvényesült az átlátható tulajdonosi szerkezet, a szakmaiság és a törvényes működés követelménye a névjegyzékbe kerülés során. A kormány tájékoztatása szerint a mostani pályázati eljárás lefolytatása lényegében három ponton tért el a korábbiaktól, s ezekre bárki felkészülhetett – írja a lap.

Változás volt, hogy a pályázati anyag benyújtása elektronikus űrlapokon történt, ÁNYK-programon keresztül, előre rendszeresített mellékletek kitöltésével, emellett a vagyoni biztosíték összege 70 millió forintról 30 millió forintra csökkent, továbbá, hogy az értékelő bizottság létszámát öt főben határozták meg – közölték.

Érdekesség, hogy a régi felszámolók – akik a szocialista kormány idején rendre elnyerték a legnagyobb falatokat hozó felszámolási eljárásokat – a pályázati kiírásokon rendre alulmaradtak. Ehhez a már felvázoltakon kívül annak is köze lehet, hogy ma sokkal átláthatóbb módon zajlanak a felszámolások, amelyek levezényléséhez sorsolással jelölik ki a listából az egyes felszámoló cégeket. Ennek megfelelően nem kerültek be a névjegyzékbe olyan cégek, amelyek a szocialista időkben milliárdos nyereséggel vezették a felszámolói cégek árbevételi listáját. Mindennek fontos magyarázata lehet az, hogy a mostani pályázati rendszerben nem a tulajdonos, hanem a pályázat maga a fontos az elbírálásnál. Így például kiesett a listáról a Kiss Elemér körébe tartozó társaság, közülük is a legismertebb, a Mátraholding-Reorg Kft – írja a Világgazdaság.

A portál részletezi: kiestek még a listáról olyan nagy nevek is, mint a Varga Jenőhöz tartozó Vectigalis, mely cég éppen felszámolás alatt áll, vagy a Somogyi Ferenc (a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesületének volt elnöke) fémjelezte TM-Line Zrt., illetve a Vegyépszer korábbi vezetőjéhez, Marjasné Endrédi Zsuzsannához köthető Cash & Limes Zrt. A rendszer megreformálása előtti nagy nyertesek köréhez sorolható még a most pályaszélre sodródott Gordius Consulting Zrt. és az Acont(ó)-Roll Kft. is.

Mindez nagy érvágás lehet azon köröknek, amelyek háborítatlanul osztották fel a piacot egymás között korábban, ám a felszámolások körüli botrányok látványosan elmaradtak az elmúlt években. Ez pedig azt is jelzi, hogy a rendszer beválthatta a szakminisztérium korabeli tervét, hogy a csődbe ment vállalkozások felszámolásakor ne egy szűk tulajdonosi-befektetői kör fölözze le a piacot, s ezzel a kisebb cégek is profi felszámolókat kaphassanak, illetve a kisebb felszámolók is bevételhez jussanak – írja zárógondolatként a Világgazdaság.